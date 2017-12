Homofobia mata

Um morador de rua foi queimado vivo dentro de um galpão na cidade de Mongaguá, litoral de São Paulo, e principal suspeita levantada pela Polícia é que ele teria sido mais uma vítima da homofobia no Brasil, que, por sinal, é o país que lidera o execrável ranking de violência contra homossexuais. Só em 2016, nada menos que 312 gays, lésbicas e travestis foram assassinados, a maioria deles com requintes de crueldade, conforme levantamento pelo Grupo Gay da Bahia (GGB). A estimativa é que uma pessoa seja morta no país a cada 28 horas, apenas por ser homossexual. Os dados já são estarrecedores, mas o cenário fica ainda mais preocupante quando se observa que um dos pré-candidatos à Presidência da República no pleito de 2018 defende abertamente - sem o mínimo de pudor - o preconceito contra a comunidade GLBT. Isso mostra que, ao contrário do que muitos afirmam, a homofobia e outros diversos tipos de preconceitos ainda são manifestados por uma parcela significativa da população. E pior: aqueles que não são preconceituosos continuam fazendo ouvido de mercador sempre que testemunham situações de intolerância, desrespeito e violência contra homossexuais, negros, deficientes físicos e outras minorias. Sendo assim, crimes como este que ocorreu em São Paulo comprovam o quanto é essencial que os brasileiros providos de consciência cidadã unam-se àqueles que, em pleno século XXI, continuam sendo vítimas de condutas discriminatórias e assassinas.

O delegado Menandro Pedro, coordenador da Delegacia Especializada de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre), revela que já foi convidado por vários partidos para se filiar com vistas ao pleito eleitoral de 2018. "Hoje mesmo [terça] eu recebi a ligação de um deputado estadual; Não foi só um partido não. Foram vários que já me convidaram. Eu acredito que uns oito", gaba-se Menandro. O delegado, porém, afirma que ainda não decidiu se deixará mesmo a Polícia Civil para tentar uma carreira na política. Caso opte por esta segunda opção, ele diz que pretende disputar uma das trinta cadeiras da Assembleia Legislativa do Piauí.

Guarda Municipal

Um relatório divulgado nesta terça-feira pela Prefeitura de Teresina informa que a Guarda Municipal realizou 547 apreensões de drogas durante o ano de 2017, incluindo maconha, crack, LSD, e cocaína. Além disso, foram apreendidas 61 armas (de fogo, brancas ou simulacros), e feitas 24 conduções à Central de Flagrantes de Teresina. Houve, ainda, uma ação no Parque Brasil para evitar a apropriação irregular de um terreno.

CPF

Mais de 31 mil Cadastros de Pessoa Física (CPF) já foram emitidos junto com as certidões de nascimento no Estado do Piauí. A marca foi alcançada em menos de um ano e meio após a implementação do serviço, que ocorreu por meio de um acordo entre a Receita Federal e a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen). Em todo o País, o número passa de 3,1 milhões.

Praticidade

Diversos cartórios já oferecem o serviço, incluindo os três cartórios de registro civil da capital Teresina. Os dados do recém-nascido ou da pessoa a ser registrada são inseridos e validados junto à base da Receita Federal de forma online e, imediatamente, o número do CPF é gerado e impresso na certidão de nascimento.

Fim do prazo

Termina nesta quinta-feira (28) o prazo para que os trabalhadores que têm direito ao abono salarial ano-base 2015 saquem o beneficio nas agências bancárias. Cerca de 5,80% de inscritos no PIS e no Pasep - 1,4 milhão de pessoas - não haviam sacado o dinheiro até o fim de novembro.

O vereador Deolindo Moura (PT) e o secretário de Justiça Daniel Oliveira (PT) posam ao lado de crianças e de um líder comunitário. Por ocasião do Natal, eles realizaram doações de brinquedos a crianças de famílias humildes nos bairros Alto da Ressurreição, Vila Irmã Dulce, Santa Luzia e Promorar. O vereador fez questão de postar sua boa ação nas redes sociais.