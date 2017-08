Governo agora foca na Reforma da Previdência

Com uma vitória para chamar de sua, o governo federal já planeja as estratégias para colocar em pauta e aprovar a reforma da Previdência. O entendimento de Michel Temer (PMDB) e sua equipe é que quanto mais distante de outubro do ano que vem, melhor, por isso, correm contra o tempo para agilizar a analise pelos parlamentares. A proposta da Previdência é impopular, afronta os interesses das centrais sindicais, tem a oposição de trabalhadores e por isso, convencer deputados a votarem a favor não será tarefa fácil e eles vão querer ser recompensados por seu voto. Isso vai exigir do governo muita articulação política. O problema é que agora, o governo federal não tem mais tantas condições de liberar emendas parlamentares, apesar de dados pontuais sobre melhora da economia, os cofres do governo andam longe de estarem equilibrados.

Neste mês de agosto Teresina completa 165 anos e a gestão municipal está com uma vasta programação para comemorar a data. Uma série de inaugurações acontecerá este mês de agosto e inclui Escolas, Centros Municipais de Educação Infantil, Unidades Básicas de Saúde, obras de infraestrutura. Entre as obras a serem inauguradas destaca-se os Centro Municipais de Educação Infantil Thereza Christina e Joel Mendes, que irá atender cerca de 250 crianças a partir do berçário, com 6 meses de idade, até 3 anos.

Teoria da Conspiração

Nos bastidores da política nacional falam numa teoria da conspiração. Ela sugere que o Partido dos Trabalhadores tem interesse na permanência de Michel Temer (PMDB) na Presidência da República, pois ele continuaria sangrando politicamente e criando o cenário perfeito para Lula (PT) no ano que vem, caso o petista possa ser candidato. O que pode ser uma conspiração ganha consistência à medida que os três governadores do PT no Nordeste ajudaram direta ou indiretamente, Temer a conseguir votos para barrar as investigações.

Senso comum

O deputado federal Mainha (PP) utilizou as palavras erradas na hora de anunciar seu voto na eleição no Plenário da Câmara, quarta-feira (02). Ele disse que o parlamentar não pode ser manobrado pelo senso comum, assim como não pode votar para agradar o senso comum. O problema é que no ano que vem, o deputado vai precisar do “senso comum” para se eleger.

Lavou as mãos

O deputado federal Marcelo Castro (PMDB) tem sido chamado nas redes sociais de o novo Poncio Pilatos, governante romano que lavou as mãos para o julgamento de Jesus Cristo. O motivo da comparação é que o deputado federal piauiense não participou na quarta-feira (02), da sessão que analisou as denuncias contra Michel Temer (PMDB). Há quem avalia que faltando, ele ajudou Temer e ao mesmo tempo, não se indispôs com a opinião pública, amplamente favorável ao afastamento do presidente.

Natimorto

O projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Robert Rios (PDT) na Alepi, que restringe a participação de políticos com mandato e ocupantes de cargos comissionados de se candidatarem ao Tribunal de Contas do Estado já nasce sabendo que não vai passar. O motivo é obvio, quando surge uma vaga para conselheiro no TCE, 30 dos 30 deputados tem interesse em ocupar a vaga. Sem contar o próprio governador, que também tem interesse em enviar para lá um aliado político de confiança.

Que mico

Sites do interior divulgaram que o prefeito de Landri Sales, Aurelio Sá, confirmou que a banda Aviões do Forró foi contratada para se apresentar no aniversário da cidade. A notícia corre nas redes sociais. O problema é que logo em seguida, a empresa responsável pela banda de forró publicou em perfil oficial do Instagram, “que ao contrário do que vem sendo divulgado, não houve até o momento contratação ou mesmo agendamento para apresentação da banda na cidade”. Até agora, o prefeito está de mentiroso.

