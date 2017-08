Finalmente

Aos poucos, a ficha está caindo entre os americanos. Eles começam a se dar conta da escolha duvidosa que fizeram ao eleger Trump presidente. Segundo pesquisa de opinião, a aprovação do presidente norte-americano Donald Trump caiu de 42% para 36%, na marca dos 100 dias de gestão em abril, ao completar seis meses de governo. A pesquisa, realizada pelo jornal The Washington Post e Rede de TVABC, mostra que a popularidade dele é a pior registrada nos últimos 70 anos no país na comparação com os seus antecessores. O índice de desaprovação ou rejeição subiu cinco pontos percentuais desde a sondagem de abril. Agora, 58% dos norte-americanos disseram reprovar o governo Trump e 48% afirmaram "desaprovar fortemente" a gestão do atual presidente.

O presidente Temer conta com o tempo dado pelo presidente da Câmara e aliado, Rodrigo Maia, para tentar permanecer no Planalto e enterrar de vez a denúncia da PGR. Depois de virar o jogo na CCJ, conseguiu manter os ilustres deputados longe da Câmara nesta segunda – último dia antes do recesso – e assim evitar a leitura da denúncia no Plenário. Agora, terá tempo suficiente para convencer de um por um.

Biblioteca virtual

A primeira biblioteca virtual especializada do Piauí foi lançada nesta manhã (17) no Centro de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Piauí. O acervo é fruto de um contrato feito pelo governo do estado com a editora Fórum, especializada em conhecimento jurídico há mais de 25 anos no mercado, com acervo físico e online. Estudantes, professores e técnicos da instituição terão acesso a mais de 3 mil títulos nas mais diversas áreas do direito, através do site da UESPI e do aplicativo Bidfórum.

Mais um PDV

A Caixa Econômica Federal (Caixa) reabriu o Programa de Desligamento Voluntário Extraordinário (PDVE). O período de adesão vai até o dia 14 de agosto. O programa é voltado aos empregados que desejarem se desligar voluntariamente da empresa e que se enquadrem nas regras estabelecidas pela entidade. O objetivo é que o programa alcance 5,5 mil funcionários. É o famoso “convite para se retirar” do serviço público. E ainda dizem que a crise já passou...

Para poucos

A Receita Federal começa a pagar o segundo lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2017. Este lote também incluirá restituições residuais de 2008 a 2016, segundo informou o órgão. Cerca de 1,3 milhão de contribuintes que declararam Imposto de Renda neste ano vão receber dinheiro do Fisco. A União pode deixar para pagar anos depois o que deve ao contribuinte, mas vai deixar de acertar as contas todo ano pra ver se o Leão não come... Além disso, sem a correção da tabela cresce o número de pagantes no IR e fica cada dia mais difícil receber alguma coisa de volta, nem em dinheiro nem em serviços.

Vingança ainda quente

O Planalto desconhece a máxima e pretende “enquadrar” as senadoras que protestaram no dia da votação da Reforma Trabalhista o quanto antes. Logo na volta do recesso parlamentar – que oficialmente começa hoje (18) e vai até o dia 31 de julho –, uma das pendências que os senadores terão que deliberar é a instauração de procedimento disciplinar “para verificação de prática de ato incompatível com a ética e o decoro parlamentar”. No mínimo, isso é cômico.

Vai ter em Teresina?

Em comemoração aos dois anos de concessão, a Águas de Timon lançou a promoção “Sua conta de água paga pela Águas de Timon”. De acordo com o regulamento da promoção, três sortudos passarão um ano sem se preocupar em pagar as contas de água; dois dos sorteios já foram realizados, e o próximo será na quinta-feira, dia 20 de julho. Essa é uma ideia interessante para adotar no aniversário de Teresina, 16 de agosto. Fica a dica.

ODIA