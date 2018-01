Estratégia de Ciro aponta que ele não precisa do MDB para 2018

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) tem investido na demonstração de força e prestígio político para pavimentar sua reeleição e ainda lutar pela manutenção do espaço de vice governador na chapa governista. Ontem (05), o discurso do presidente nacional do Progressistas foi cheio de frases de efeitos, entre elas, a de que quem mexer com a vice, mexe com todo o partido; e a de que é preciso respeitar o Progressistas. As duas frases aparecem como um recado claro ao MDB, que disputa o espaço de vice e de vez em quando ameaça não votar em Ciro para o Senado. A estratégia de Ciro já está exposta e ele vem colocando em prática, angariando apoio de prefeitos, do governador Wellington Dias e do prefeito Firmino Filho. Na pior das hipóteses, como são duas vagas para o Senado, Ciro Nogueira demonstra que em suas contas, não precisa do MDB para alcançar a reeleição.

O prefeito de Teresina, tucano Firmino Filho, desfilou com desenvoltura no evento de filiações de novos prefeitos ao Progressistas. O senador Ciro Nogueira continua persistindo na filiação dele. Ciro, já conseguiu as filiações de Luci Silveira, primeira-dama da capital, e de Silvio Mendes, principal assessor político de Firmino. Em discurso, o chefe do Executivo municipal fez questão de agradecer as parcerias e demonstrar gratidão a atuação do Ciro. Pelo andar da carruagem, não demora e o tucano vira Progressistas.

Reunião

Enquanto o Progressistas fazia festa com a liberação de recursos para prefeituras, o superintendente de Articulação Política do Governo do Estado, Pedro Calisto, almoçava com Themistocles Filho e João Madison, em restaurante da zona Leste de Teresina.

Cautela necessária

É preciso saber se na estratégia do senador Ciro Nogueira, ele está contando que o apoio de prefeitos é importante, mas não essencial para viabilizar sua reeleição. Eleições, na prática, se ganha com o voto do povo. E nem sempre o povo acompanha as lideranças políticas com mandato.

Tucano sem asas

O governador de São Paulo, Geraldo Alkmin, tem dificuldades para levantar voo em sua tentativa de ser candidato a presidente da República. Até Fernando Henrique Cardoso tem demonstrado que não o apoia.

Enquanto isso...

Enquanto os tucanos não viabilizam um nome forte para 2018, o deputado Jair Bolsonaro tem nas redes sociais mobilização intensa. É possível encontrar em cidades do interior do Piauí, grupos de apoio a Bolsonaro nas redes sociais com milhares de simpatizantes.

Prestação de contas

O governador Wellington Dias reuniu-se, nessa quinta-feira (4), com o reitor da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), Nouga Cardoso, e pró-reitores da instituição. Foi uma espécie de prestação de contas da gestão, que se renova no ano de 2018, além da socialização de metas a partir do novo mandato do reitor, reconduzido ao cargo. A posse da nova diretoria foi marcada para o dia 29 de janeiro. Pelos levantamentos do gestor, no ano passado, o governo investiu na Uespi cerca de R$ 195 milhões, o correspondente a 75% do orçamento, fixado em R$ 260 milhões.

Mutirão de Inadimplentes

A Agência de Desenvolvimento Habitacional (ADH), realiza neste sábado (6), a partir das 14h, atendimento itinerante no Residencial Jacinta Andrade, na zona norte de Teresina, para agilizar a regularização da dívida de mutuários inadimplentes. Atender mutuários que estão com prestações em atraso, é o objetivo principal dessa Campanha, que acontece também na própria ADH, de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio dia.

Disputa na OAB-PI

A eleição da Ordem dos Advogados do Piauí para renovação de seus quadros acontece este ano e a articulação das candidaturas não para e parece se acirrar cada vez mais. Na oposição nomes como Allano Dourado, Noberto Campelo e Mario Roberto já começam a se articular enquanto na situação alguns nomes como Chico Couto, Lucimar Viana e Nayara Morais já receberam indicação do atual presidente. Enquanto isso, novos nomes despontam e vêm sendo cogitados por estarem alheios a essa disputa eleitoral e serem candidatos bem aceitos por ambos os lados, são eles: Valter Alencar, Leonardo Airton e Fábio Veloso. Muita coisa ainda pode acontecer até a eleição.