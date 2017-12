Escolhendo o adversário

Apesar do cenário político ainda não estar claro em relação a disputa pelo governo do Estado em 2018, Wellington Dias (PT) tem motivos para comemorar pelo fato da principal disputa, até agora, ser pelo espaço de vice em sua chapa. Ao que tudo indica, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, vem dando cada vez menos sinais de que pode disputar e isso alivia para o atual governador. No entanto, Wellington Dias precisa administrar o comportamento de seus aliados, porque ele tem tantos aliados que dificilmente vai conseguir agradar a todos, fazendo com que os insatisfeitos pulem fora do barco. Wellington deverá utilizar critérios políticos para decidir quem ele vai deixar insatisfeito e consequentemente, quem ele vai querer como adversário.





Em pronunciamento na última sessão do ano legislativo, o deputado Georgiano Neto (PSD) não poupou elogios ao presidente da Asembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho(MDB) e aos membros da Mesa Diretora. "O presidente Themístocles Filho se comportou nesta legislatura com muito equilíbrio e determinação, o que possibilitou a tramitação de projetos e matérias de interesse da sociedade piauiense”, disse Georgiano.



Cavalinho de Troia

Os advogados piauienses não estão muito satisfeitos com o presente ofertado pela OAB, neste Natal. É que a Ordem majorou a anuidade em 13% - índice acima do IPCA, do IGP-M, dentre outras referências de inflação – e há taxas na instituição que tiveram reajustes de até 100%, como a de aquisição de token para acesso processos judiciais eletrônicos.

Conduções coercitivas

A Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef) comemorou a decisão do ministro Gilmar Mendes que proibiu o uso das conduções coercitivas para interrogar investigados. A entidade, contudo, considera que esta decisão só veio agora porque o procedimento passou a ter como alvos "figurões" (políticos e empresários) envolvidos no mega esquema de corrupção descoberto pela Operação Lava Jato.

Conduções coercitivas II

De acordo com a associação, os réus atendidos pela Defensoria Pública da União (DPU) são vítimas diárias dos "abusos da coerção". "Nessas ocasiões, a condução coercitiva é desvirtuada, tomando a forma de método violento e arbitrário para intimidação dos mais humildes", alerta a entidade.

Conduções coercitivas III

"A decisão atende, inclusive, a uma tese de defesa da Defensoria Pública há muito utilizada. Alcançou-se essa repercussão atual apenas porque a decisão está relacionada a pessoas de grande relevância no cenário político nacional. O tema, então, se tornou sensível e objetivo de análise dos tribunais e da grande imprensa. Mas a situação do desvirtuamento da condução coercitiva, nós, da Defensoria Pública, combatemos diariamente", acrescenta a Anadef.

Ação social

A empresa Águas de Timon doará cerca de mil presentes para as crianças do Projeto Beija-Flor. A entrega será realizada no “Espetáculo Flores”, evento de homenagem aos 127 de Timon, celebrado neste 22 de dezembro. O projeto atende crianças e adolescentes por meio de aulas de balé, teatro, violão, teclado, bateria, flauta doce, coral, musicalização infantil, desenho, circo, dança de salão e dança do ventre. A Águas de Timon possui ainda o Projeto Amigos da Leitura, iniciativa de doação de livros às crianças do Projeto Beija-Flor.