Em um país sério, o presidente já teria renunciado

Não é bom para nenhum país ser comandado por um presidente sob o qual se tem grandes suspeitas de envolvimento com corrupção, o principal mal que assola a gestão pública brasileira. Mesmo que o governo fosse eficiente, devolvesse ao Brasil a estabilidade econômica, política, e até o fim do desemprego, certamente ter o nome e a imagem do presidente envolvido no lamaçal de denuncias não é o que queremos para o país. Pior ainda é ter um parlamento que não esconde a adesão em apoiar o governo por causa da troca de favores, da liberação de emendas que vão impulsionar candidaturas e influencia nos cargos comissionados. Em qualquer país sério, um presidente envolvido em tantos escândalos, teria renunciado. Mas como estamos no Brasil, ele encontra apoio parlamentar suficiente para se manter no poder, a um custo muito alto para a sociedade.

O governador Wellington Dias prestigiou, no domingo (30), em Castelo do Piauí, o último dia do Canyon Fest Poti, festival que sucede o Cachaça Fest, que este ano veio com nova roupagem. O evento agradou os presentes e aumentou a presença do ecoturismo. A mudança no formato do festival só fez agregar e integrar a população, aumentando ainda mais os benefícios que a consolidação de um evento como esse pode trazer para toda a região.

Agenda em Parnaíba

O governador Wellington Dias (PT) cumpre agenda nesta segunda-feira (01) em Parnaíba. O prefeito da cidade, Mão Santa (SDD), não vai fazer parte da comitiva para acompanha-lo. Na semana passada, Margarete Coelho (PP) foi a cidade e o gestor municipal fez questão de acompanha-la. O governador sabe da importância da cidade na política piauiense e por isso, mesmo, vai acompanhado de aliados visitar obras em andamento e autorizar novas.

Contas inativas do FGTS

A partir de hoje (1), para sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) retido em contas inativas, os beneficiados terão de comprovar, nas agências da Caixa Econômica Federal (Caixa), doença impeditiva à locomoção ou reclusão em regime fechado. A Caixa criou uma página especial na internet e um serviço telefônico para tratar das contas inativas. O banco orienta os trabalhadores a acessar o endereço ou ligar para 0800-726-2017, para que possam saber o valor, a data e o local mais convenientes para os saques.

Representação

O diretório regional do PSOL avisou que vai ingressar com representação no Conselho Nacional de Justiça contra o desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, Hilo de Almeida Sousa. Ao O DIA, o presidente do partido no Piauí, professor Maklandel Aquino, explicou que o magistrado tem demorado pautar a analise de pedido de liminar em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a lei municipal de Teresina, que permite a subdelegação dos serviços da Agespisa. Sefundo o presidente regional, o pedido de liminar foi ingressado em 31 de março e até agora, nada dela ser pautada.

Inoperância

A assessoria de imprensa de um banco público do Piauí precisa buscar atualização profissional. A equipe sempre dificulta o atendimento a imprensa e tenta justificar com desculpas que não colam. Além disso, tem dificuldades em repassar corretamente as informações solicitadas. O dinheiro público, destinado tal equipe, está sendo muito mal empregado, certamente.

Mutirão

A maior ação oftalmológica já realizada em Esperantina ocorreu neste fim de semana, de 28 a 30 de julho, no Hospital Estadual Dr. Júlio Hartman, com 221 pessoas atendidas com consulta e cerca de 150 cirurgias de catarata realizadas. Com a ação, já foram 696 cirurgias entre 2016 e 2017, integrando a estratégia de descentralização dos serviços da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).

