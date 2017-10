Elegeremos o menos pior?

A situação política do país está crítica. Nas ruas, nas redes sociais e por todos os cantos, assistimos as manifestações populares contra a classe política. O motivo são vários, mas em síntese é possível resumir: os políticos que estão aí não nos representam. E, no atual cenário, será difícil aparecer um nome que tenha essa representatividade. Para deixar claro como está a situação, basta analisamos com um pouco mais de criticidade os números de pesquisas de intensões de votos já divulgadas até agora. A última delas, a do Datafolha, divulgada no final de semana, aponta um cenário em que, o que possui a maior intenção de votos é também aquele que possui a maior rejeição: o presidente Lula. O petista aparece com até 36% de intenções de votos, em quase todos os cenários, mas por outro lado, tem 42% de rejeição. Os números devem ser levados em consideração e mudar a postura, não apenas do eleitorado, mas também dos políticos. Sem opções, a população pode acabar votando no “mais do mesmo” e manter o cenário de corrupção, desvios e falta de recursos que promovam o desenvolvimento. É esperar para ver!

Tudo indica que o desembargador Francisco Antônio Paes Landim será o responsável pela condução do processo eleitoral no próximo ano. O Tribunal Regional Eleitoral irá fazer a eleição para o novo presidente e vice, que irão substituir o desembargador Joaquim Santana e Edvaldo Moura, respectivamente.

Em cima do muro?

O senador Ciro Nogueira dá sinais claros de que o Governo deve tratá-lo muito bem na composição majoritária do próximo ano. Não têm sido poucas as vezes que o parlamentar progressista tem se reunido com lideranças que já estão, declaradamente, na oposição. E, pelas imagens, não há desconforto nenhum em transitar na oposição. Fica claro que, se os interesses do PP não forem contemplados na chapa governista, ele não terá nenhum pudor em ir para o outro lado.

E por falar nisso...

Alguns partidos que ocupam cargos no Governo Wellington Dias já falam em candidaturas majoritárias para as eleições do próximo ano. É o caso do Podemos que possui o comando de uma Coordenadoria, mas já fala em lançar o advogado Norberto Campelo como candidato a governador. Como na chapa só tem um espaço para o governador e Wellington deve ser o candidato, se supõe que o Podemos irá para a oposição. Aí vem a pergunta: e quando o partido vai largar o osso do Governo?

Bolsonaro tem força

Bem radical em alguns posicionamentos, o deputado Jair Bolsonaro tem dado demonstrações que pode sim ser um calo no sapato na disputa eleitoral do próximo ano. Assumidamente presidenciável, ele já vem apontando como segundo colocado nas pesquisas de intenções de votos e que pode, sim, levar a disputa eleitoral para o segundo turno, mesmo diante de um cenário que tem o ex-presidente Lula como candidato. E, no Piauí, ele tem um nome bastante conhecido e com uma votação expressiva lhe apoiando: o deputado Dr. Pessoa (PSD), que pode até mudar de partido para dar o voo que julga ser necessário para a disputa eleitoral. Os eleitores de Pessoa seguirão Bolsonaro também?

Exposição

A vice-governadora Margarete Coelho participará nesta terça-feira, dia 03, do lançamento da Exposição “Serra da Capivara – Homem e Terra” no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro, no Rio de Janeiro. A exposição conta com a curadoria de Renato Imbroisi, reunindo as potencialidades do Parque Nacional Serra da Capivara. Entre os destaques, a cerâmica artesanal com 500 peças, sendo que 200 foram desenvolvidas especificamente para a exposição, que ficará no local até janeiro do próximo ano.

ODIA