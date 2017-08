É preciso combater a radicalização

Uma onda crescente de ideias de extrema-direita tem sido registrada no mundo. No último final de semana nos Estados Unidos, uma cena inimaginável para qualquer sociedade civilizada: a realização de uma marcha de supremacistas. Pessoas com tal perfil sempre existiram, mas em cenários de disputas radicais elas ficam mais identificáveis e à medida em que suas ideias não são combatidas elas acabam encontrando terreno fértil para prosperar e se mobilizarem. E a história comprova que da mesma forma que a sociedade pode evoluir, também é possível retroceder. Neste sentido, o remédio para combater a radicalização de ideias e o espirito de esgarçamento entre diferenças culturais deve ser o exemplo na punição a quem comete crimes e um modelo de sociedade que integra em vez de separar as diferenças.

O governador Wellington Dias (PT) aproveitou ontem (14) a inauguração da “Ponte do Meio” na avenida Frei Serafim para fazer o que mais sabe: política. O chefe do Executivo estadual entregou a obra e caminhou ao lado daqueles que poderiam causar problemas a seu projeto de reeleição ano que vem: Ciro Nogueira (PP) e Firmino Filho (PSDB). O governador sabe que ninguém ganha eleição sozinho e por isso, enquanto petistas chamam Ciro Nogueira (PP) de golpista, ele afaga elogiando o compromisso do senador com o Piauí. Já Firmino Filho (PSDB), que poderia ser forte candidato ao governo ano que vem, está mais próximo de Wellington que nunca. É só lembrar que a primeira dama de Teresina deverá ser candidata a deputada federal numa chapa que apoia a reeleição de Dias.

Má ideia

A Câmara Municipal de Vereadores deve barrar a proposição do vereador Luís André (PSL), em conceder título de cidadania teresinense ao prefeito paulista, João Dória (PSDB). O prefeito de São Paulo nunca fez nada por Teresina, não conhece a cidade e seu povo e percorre o Nordeste apenas com o objetivo de viabilizar uma candidatura a presidente. O vereador deveria aproveitar a oportunidade de ser parlamentar e propor algo mais útil, ou quem sabe até utilizar seu tempo para fiscalizar o poder executivo. Será pedir demais?

Boa ideia

O deputado estadual Dr. Pessoa (PSD) apresentou ontem (14), projeto de lei que que trata sobre a proibição da inauguração de obras inacabadas ou de obras que embora tenham sido concluídas não dispõem de condições de funcionamento ou utilização. A proposta é válida porque virou rotina obras serem inauguradas e depois ficarem fechadas por meses, aguardando equipamentos. Isso quando municípios ou governo estadual não entende de inaugurar “etapas de obras”. Inauguração só deve ocorrer quando a obra está pronta para ser utilizada pela população.

Passo a passo

O governador Wellington Dias pretende entregar até o final de seu atual mandato as principais obras do governo marcadas pelo atraso na construção. Nessa segunda, ele inaugurou a Ponte de Meio, que demorou quatro anos para ser concluída, e em 2015, Wellington já havia inaugurado o aeroporto de São Raimundo Nonato, que durou 10 anos para ser finalizado. O desafio do governador para este ano é entregar, ainda, o Rodoanel de Teresina e o elevado da Avenida Miguel Rosa. Para 2018, ele quer inaugurar a duplicação das BRs. Ele diz que o passo a passo de cada obra já está bem definido e planejado. Já o Porto de Luís Correia não será dessa vez.

Falta de informações

No ranking de gestão fiscal da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, mas de 70 prefeituras piauienses não apareceram porque não enviaram os dados para a Secretaria do Tesouro Nacional, que serve como base de dados para elaboração do ranking. Se esses municípios não tiveram a organização de enviar os dados, imaginem a organização que está a gestão fiscal. É hora dos órgãos de controle apertarem o cerco.

Presente

No aniversário de Parnaíba, comemorado ontem (14), o governador Wellington Dias e o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, inauguraram a Casa da Gestante e dez leitos da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN), do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), em Parnaíba. Os novos serviços que serão implantados integram um conjunto de ações para o fortalecimento na assistência à gestante e bebê, conforme diretrizes da Rede Cegonha.

