Distritão favorece quem já tem mandato

A tese do Distritão caiu nas graças dos atuais deputados federais e senadores. E não é para menos, ela beneficia diretamente quem já está no mandato. A regra é muito simples, os candidatos mais votados ao parlamento serão os eleitos. No caso do Piauí, os 10 deputados federais e 30 estaduais eleitos serão os que tiverem mais votos. Na avaliação dos cientistas políticos, a tese facilita ainda a candidatura de quem dispõe muitos recursos financeiros para campanha. Em vez de partidos e coligações brigarem por votos para o coeficiente eleitoral, como ocorre hoje, com o Distritão é todos contra todos. O risco das campanhas ficarem mais caras, com o uso de caixa 2 é bem maior. Um outro detalhe também é interessante, nenhum país desenvolvido utilizada o sistema do Distritão, que é usado no Afeganistão, Kuait, Emirados Árabes Unidos e Vanuatu, nenhum deles exemplo de democracia.

Aos 89 anos, a eleitora Josefina Ferreira Costa, primeira deputada estadual do Piauí e segunda do Brasil, compareceu na manhã desta quarta-feira (9) ao Cartório Eleitoral de São João do Piauí-PI, para realizar o seu recadastramento biométrico. Mulher vanguardista nascida em São Raimundo Nonato-PI no dia 22 de abril de 1928 foi eleita em 1970 pela Aliança Renovadora Nacional, antiga ARENA e cumpriu mandato no período de 1971 a 1974. A pedido do marido deixou a política logo após o término do mandato.

Insegurança no interior

A população de Olho D’água do Piauí, realizou ontem (10), uma Caminhada Pela Paz. A concentração ocorreu no Mercado Público da cidade e seguiu até o ginásio Poliesportivo da Avenida Principal. O pequeno município localizado a 110 quilômetros de Teresina, tem registrado um elevado aumento de ocorrências criminosas. Assaltantes armados cometem crimes diariamente na cidade e a população se mobiliza para chamar atenção das autoridades.

Folga boa

Com a chegada do Dia dos Pais, 316 detentos do sistema prisional piauiense vão ganhar liberdade nestes dias. 240 são da Colônia Agrícola Penal Major César; 37 da Casa de Apoio ao Semiaberto e 26 da Penitenciária Feminina de Teresina. No interior, apenas cinco detentos vão para casa neste Dia dos Pais, 2 da penitenciaria de Esperantina, 2 da penitenciária de Oeiras e 1 da Penitenciária Fermina de Picos.

Henry Wall interditada

A Avenida Henry Wall de Carvalho será parcialmente interditada a partir das 7h deste sábado (12) para serviços de recapeamento asfáltico. A obra de mobilidade urbana deve acontecer durante todo o mês de agosto e está orçada em R$ 2,3 milhões. A Prefeitura de Teresina orienta que os condutores utilizem vias alternativas durante a interdição parcial da Avenida Henry Wall de Carvalho. Os agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS) também estarão dando apoio e sinalizando o local.

Elmano na CPI do BNDES

O senador Elmano Ferrer (PMDB) foi um dos escolhidos pelo PMDB para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar a atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. A atenção especial da CPI é sobre a linha de crédito para internacionalização das empresas brasileiras, que entre outras coisas, contribuiu muito para a JBS internacionalizar sua operações.

Fórum reativado

O Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil (Feti), que estava com as atividades paralisadas desde o fim do primeiro semestre de 2016, realizou, nessa terça-feira (8), na sede da Superintendência Regional do Trabalho (SRT), em Teresina, reunião de reativação da entidade, que será coordenada pela Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Sasc). objetivo do Fórum é garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente, com ênfase na prevenção e erradicação do trabalho infantil e adolescente trabalhador. No Brasil, 13,7% das meninas de 0 a 14 anos já trabalham, destas, 37,4% atuam como domésticas.

