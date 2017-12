Discussões sobre eleições devem se intensificar com a chegada de 2018

O brasileiro gosta de falar sobre eleições. Se em 2017 o assunto não saiu de pauta, em 2018, a tendência é que as discussões sejam mais intensificadas, por motivos óbvios: o calendário eleitoral começa em março com a abertura da janela partidária e vai até outubro, com o segundo turno das eleições. No entanto, é importante ressaltar que mais importante do que discutir eleições, é discutir política, debater ideias, projetos de governo e alternativas reais de desenvolvimento para nossa cidade, nosso estado e o país. A população precisa compreender e ser levada para uma discussão de alto nível, o que demanda principalmente candidatos e eleitores conscientes de seu papel no processo eleitoral. Neste cenário, é preciso envolver também a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, a imprensa, entre outros atores, para que as eleições de 2018, ao contrário de eleições passadas, sirva realmente para escolha do futuro que queremos.

Com o início das primeiras chuvas, a Defesa Civil Municipal de Teresina monitora as áreas de risco de enchentes e desabamentos. O objetivo é evitar ou minimizar os impactos das chuvas em Teresina. A Defesa Civil da capital é vinculada à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi). A população pode entrar em contato com o órgão através do número 153. Na imagem, uma residência que caiu na última quinta-feira (28) na zona norte de Teresina.

R$ 17,00 a mais

O salário mínimo em 2018 será de R$ 954, conforme decreto assinado sexta (29) pelo presidente Michel Temer. O novo salário valerá a partir de 1º de janeiro. O decreto sairá em edição extra do Diário Oficial da União ainda nesta sexta-feira. O valor divulgado é R$ 11 menor do que o previsto inicialmente no orçamento de 2018, aprovado no Congresso no valor de R$ 965.

Equilíbrio

A Prefeitura de Cocal anunciou o pagamento antecipado dos funcionários efetivos do município, que começaram a receber o salário referente ao mês de dezembro no último dia 26. Os trabalhadores terceirizados começaram também começaram a ser pagos na quinta-feira (28).

Ultimo sorteio de 2017

A Secretaria de Fazenda do Piauí realizou, nesta sexta-feira (29), o 28º sorteio da Nota Piauiense. O último de 2017. Ana Lúcia Pereira Machado dos Reis, de Floriano, levou o prêmio de R$ 50 mil e Phablo de Miranda Nere Cronemberger, de Teresina, o de R$ 20 mil. O sorteio foi realizado ao vivo no estúdio da Escola Fazendária com transmissão ao vivo pelo Facebook. O programa Nota Piauiense já distribuiu R$ 6 milhões em prêmios. Já são 20 mil consumidores beneficiados após 26 sorteios realizados.

Responsabilidade Social

O Banco do Nordeste destinará R$ 320 mil a seis projetos sociais, da saúde e do esporte voltados para crianças, adolescentes, adultos e idosos de baixa renda, por meio das Leis de Incentivos Fiscais. Somadas, as iniciativas beneficiarão 3.900 pessoas de baixa renda em cinco Estados nordestinos EM 2018. No Piauí, foi selecionado o projeto "Juventude e Cidadania", da Associação da Juventude de Castelo do Piauí, que receberá R$ 40.000,00.

Planejamento

Todos os hospitais regionais e estaduais já definiram as escalas de plantão durante o período de fim de ano para garantir atendimentos de urgência à população. Também serão distribuídos preservativos masculinos, femininos e material educativo sobre os cuidados em relação à prevenção de doenças transmissíveis.

Atenção básica

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) gastou R$ 6.454.796, 28 em medicamentos para atendimento das Unidades Básicas de Saúde em 2017. O valor corresponde a 77,8% do estimado para utilização em aquisição de medicamentos e insumos com recurso tripartite (Federal, Estadual e Municipal) anual. Dentre os medicamentos com maior demanda disponibilizados pela FMS estão Losartana Potássica 50 mg, Enalapril 10 mg, Hidroclorotiazida 25 mg, Metformina 850 mg, Glibenclamida 5 mg, Sinvastatina 20 mg e Ácido Acetilsalicílico 100 mg.