Discurso dúbio do PSDB atrapalha planos de Alckmin

O PSDB precisa unificar o discurso em torno do apoio ou rompimento ao governo do presidente Michel Temer (PMDB). Enquanto o grupo ligado ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, diz que faz oposição ao presidente, o ministro tucano Aloysio Nunes afirma que o partido nunca rompeu com o governo. Assim, o PSDB faz de tudo para chegar em 2018 sem as mínimas condições políticas de apresentar uma boa candidatura à Presidência da República. A reforma da Previdência é outro ponto que coloca tucanos em posições distintas, enquanto uma ala é favorável as pretensões do projeto do governo federal, há outra que se mostra engajada em conseguir alterações no texto. Em 2010, a divisão do PSDB entre Serra e Aécio ajudou Dilma Rousseff na eleição presidencial, em 2018, as diversas divergências podem ser essenciais para fracassar a participação do partido nas eleições do ano que vem.

Integrantes da bancada federal do Piauí se reuniram ontem (30) com o ministro Moreira Franco, Secretário-Geral da Presidência da República. Na ocasião, trataram sobre o empréstimo de R$ 315 milhões por meio da Caixa Econômica Federal, que já foi liberado, autorizado, mas o dinheiro ainda não caiu na conta do governo do Estado.

Pedido de autorização

O governador Wellington Dias (PT) pediu autorização da Assembleia Legislativa do Piauí se ausentar do país entre os dias 5 e 14 de dezembro, em viagem particular para Filadélfia, nos Estados Unidos, acompanhado da primeira-dama Rejane Dias, onde vão acompanhar tratamento de saúde da filha mais nova, Daniele Dias.

Agenda

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) entrega, nesta sexta-feira (01), às 07h40, a reforma do Centro de Estimulação Sensorial para crianças com deficiência auditiva e visual (CES) Mauro César Evaristo. Foram investidos na reforma do CES, R$ 237.240.81, provenientes do Tesouro Estadual. O evento contará com a presença do governador Wellington Dias, da secretária de Estado da Educação, Rejane Dias; e da gerente de Educação Especial da Seduc, Eleonora Sá. A inauguração da reforma do CES marca o início das atividades do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado dia 03 de dezembro.

Fórum de Gestão Pública

Com amplas discussões sobre empreendedorismo e gestão pública, o Conselho Regional de Administração do Piauí (CRA-PI) encerrou o 4º Fórum de Gestão Pública do Piauí (FOGESPI) e o 13º Encontro de Administradores do Piauí (ENAPI), na última quarta-feira (29). Os eventos trouxeram uma programação especial voltada para melhoria dos processos e serviços públicos, além de dicas e orientações para abrir um negócio no mercado atual.

Evento

Com o intuito de dialogar cos veículos e profissionais de comunicação, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, promoverá o Seminário “Mídia e Direitos Humanos em Tempos de Sombrios”, no dia 07 de dezembro (quinta-feira), a partir das 15 horas, no Auditório da Instituição.

Valorização da Vida

O CVV (Centro de Valorização da Vida) lançou oficialmente ontem, dia 30, o número 188, que permite que a população ligue gratuitamente para o Centro, de qualquer lugar do Estado do Piauí, para receber apoio emocional. O aparelho que permite as ligações gratuitas foi doado pelo Rotary Club de Teresina Piçarra. Em um mês de uso, as ligações para o Centro triplicaram.

Os mutuários do conjunto Bela Vista tiraram dúvidas, na manhã de ontem (30), sobre como devem proceder para sanar pendências cadastrais e financeiras, no segundo dia de ação itinerante do Programa Minha Casa Legal, que a Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi) realizou com o objetivo de estimular os mutuários do conjunto a promoverem a regularização de mais de 1.500 unidades habitacionais.