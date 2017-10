Direito de todos

Educação é imprescindível para o desenvolvimento de uma Nação. A frase parace ter saído de algum discurso da era Vargas, mas pode ser empregada para o momento presente: todos os cidadãos têm direito à educação. É através da educação que um cidadão passa a vislumbrar uma vida livre da pobreza e ter mais participação na sociedade, por meio da qualificação para o trabalho. Quem não tem nenhum acesso à educação não é capaz de exigir e exercer direitos civis, políticos, econômicos e sociais, o que prejudica sua inclusão na sociedade moderna. A educação é também um dever da família e do Estado. Em muitas regiões do Brasil, as crianças trabalham para ajudar no sustento da casa e, por isso, não recebem incentivo familiar para se dedicarem à escola. Todas as crianças têm direito à igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, que deve garantir o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, o respeito à liberdade e o apreço à tolerância.

Para elevar o nível de escolaridade da população, melhorar a qualidade do ensino em todos os níveis, reduzir as desigualdades sociais e regionais em relação à educação pública e democratizar a gestão do ensino público, é preciso que as autoridades competentes tratem o setor em questão com carinho, com mais responsabilidade, firmando um compromisso com os verdadeiros anseios da população.

Ele já foi Governador do Estado e se saiu bem em sua administração, de acordo com os analistas de plantão. Agora, o ex-senador Freitas Neto se coloca, mais uma vez, à disposição para uma possível candidatura à sucessão do governador Wellington Dias. No entanto, raposa velha, deixa claro que não quer ser candidato de si mesmo, nem tampouco de um partido: aceita entrar no campo de batalha, desde que reunido com grupos que, de fato, queira mudanças para o Piauí.

Crítica

Na visão de Freitas Neto, em recente entrevista, se os dados estiverem corretos, o Piauí pode se transformar em um novo Rio de Janeiro - estado onde o governo foi um desastre. Mesmo elogiando o governador Wellington Dias, Freitas assinala que a política está tomando conta da administração. Simpatizantes à candidatura de Freitas, entretanto, analisam que Freitas vai sofrer muitas retaliações, pela sua forma enérgica de trabalhar com recursos públicos, como ocorreu em seu governo.

Eletrônico

A Prefeitura de Teresina vai iniciar a implantação do processo eletrônico. O prefeito Firmino Filho assinou contrato com o Banco do Brasil para o financiamento de recursos para a empreitada. Os recursos serão utilizados pela Prodater (Empresa Teresinense de Processamento de Dados) para aquisição de sistemas e computadores a serem usados na digitalização dos processos. Cerca de R$ 400 mil serão empregados na ação, que trará ganhos também financeiros e de meio ambiente, já que o papel deixará de ser usado nos processos.

Só grana

Mostrando revolta com a reforma política que está sendo feira no Congresso Nacional, o deputado estadual João de Deus (PT) deixa claro que, do jeito que a coisa vai, o poder econômico vai falar ainda mais alto, nas próximas eleições. Sobre a questão de idelogias, o parlamentar acentua que, na atualidade, não se tem como cobrar ideologia de partido. O certo, para um arguto observador, é que essa reforma política está mais embaralhada do que nunca, já que há sempre uma parte se sentindo prejudicada.

O casal de comunicadores piauiense, Joel Silva e Ana Maria, termina o período de suas férias trabalhando, ao participar do VI Encontro de Conselhos da Comunidade do Estado do Paraná. O evento, coordenado pela advogada Izabel Hugler Mendes e promovido pela Assistente Social Maria Helena Orreda, presidente da FECCOMPAR aconteceu no auditório do Museu Oscar Niemeyer. Foram quatro dias de debates acirrados entre Desembargadores, Promotores de Justiça, Criminalitas, Sociólogos, Jonalistas, discutindo o sistema prisional brasileiro. O VI Encontro de Conselhos da Comunidade do Paraná produziu um documento: "A Carta de Curitiba", já aguardado pelas instâncias do poder.

