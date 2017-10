Constatado o óbvio

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) atestou em documento o que todos nós já sabíamos. A BR-135, localizada no Sul do Estado, é a pior rodovia federal do Piauí. A rodovia já recebeu o apelido, nada carinhoso, de “estrada da morte”. Fez jus. Somente este ano, ela acumula mais de 40 mortes nas costas. É nela também que se concentrou 35% das mortes registradas pela Polícia Rodoviária Federal no primeiro semestre. Sinalização precária, acostamento inexistente, desníveis do solo, em que alguns pontos chega a 35 centímetros, são algumas das características que renderam o título à BR-135. Sua fama chamou atenção até mesmo das autoridades do Estado, seja do executivo, seja do legislativo, que encabeçaram uma mobilização para recursos para a melhoria da rodovia. Os recursos necessários são muitos, da ordem de R$ 350 milhões, mas só R$ 30 milhões foram assegurados até agora. A expectativa agora é conseguir sensibilizar todos os entes federais para que aloquem recursos para essa obra e assim não termos que contabilizar tantas mortes no local, causadas não apenas por imprudência de condutores, mas também pelas péssimas condições da via.

Dr. Pessoa não está para brincadeira quando diz que quer ser candidato ao Governo nas eleições do próximo ano. E ele já anda percorrendo o Estado, conversando com lideranças da oposição para capitalizar apoios. No feriado do dia das crianças, ele esteve em Parnaíba, com o prefeito Mão Santa, o ex-governador Zé Filho, a deputada Juliana Moraes Sousa (PMDB). As conversas dão conta de que se acerta detalhes de uma composição com a presença da primeira dama de Parnaíba, Adalgisa Moraes Sousa, na chapa majoritária na vaga de vice.



PPI

Os contribuintes que possuem débitos junto à Prefeitura de Teresina podem renegociá-los a partir desta segunda-feira (16) com descontos de até 100% em juros e multas. A renegociação faz parte do Programa de Pagamento Incentivado (PPI). A administração municipal pretende recuperar R$ 20 milhões. O prazo para buscar a negociação segue até o dia 16 de novembro. O desconto varia de acordo com o número de parcelas, que podem chegar a 90 meses. A parcela não pode ser inferior a R$ 50,00 para pessoa física e R$ 100,00 para pessoa jurídica.

Água e trânsito

A Águas de Teresina iniciou a implantação da nova adutora na zona Sul da capital para aumentar a capacidade de distribuição de água tratada. A adutora, que terá extensão de 3,2 km, vai incrementar em 90 mil litros por hora o abastecimento. Os trabalhos começaram pela Rua D, no Distrito Industrial, para fazer a ligação da Estação de Tratamento de Água (ETA III), ao centro de reservação do Parque Piauí, situado na BR-316. Durante o período de obras, cujo prazo é de 60 dias, a concessionária contará com o apoio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina (Strans) para orientar os motoristas nas vias onde os trechos serão interditados.

Dia do Piauí

O governador Wellington Dias inicia a semana entregando a primeira obra de “presente de aniversário” do Dia do Piauí. Será o Centro de Operações, Monitoramento e Data Center Nelson Alves de Souza, instalado na Agência de tecnologia da Informação (ATI). A entrega acontece hoje e o investimento foi de R$ 7 milhões.

Falsas promoções

A Câmara Municipal de Teresina está de olho nas “falsas promoções”. É quando a empresa coloca um preço dizendo que está dando desconto, mas na verdade é uma pegadinha. O projeto para coibir isso é de autoria do vereador Enzo Samuel (PCdoB) e já foi aprovado em segunda votação. A lei obrigada todo fornecedor de produto ou serviço na cidade de Teresina, a informar ao consumidor sobre o histórico de preços ou o serviço veiculado, como promoção ou liquidação, dos últimos seis meses.

Fora do ar

O portal de notícias do Tribunal Regional Eleitoral ficou fora do ar durante todo o final de semana, impossibilitando de se acessar a pauta de julgamentos da corte para esta semana.

