Aumento na passagem precisa vir acompanhado de melhorias no transporte coletivo

O prefeito Firmino Filho (PSDB) deve sancionar à medida que estabelece o novo preço da passagem de ônibus em Teresina em R$ 3,71, no caso da passagem inteira e R$ 1,18 para estudantes. O valor pesa no bolso dos trabalhadores e chefes de família, que na prática, é quem banca inclusive as pesagens dos filhos estudantes. Com o novo valor, a Prefeitura tem que avançar de forma mais célere nas mudanças que planeja para melhorar o transporte público coletivo. A população possui, com razão, dificuldades para compreender um reajuste se a prestação do serviço não acompanha a evolução do preço.

Representantes da nova gestão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí (CAU/PI) se reuniram na manhã desta quinta-feira (04) com o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), no Palácio de Karnak. Na ocasião, o conselheiro estadual Wellington Camarço e o conselheiro federal José Gerardo, apresentaram o papel do Conselho e propostas de parcerias para o chefe do Executivo estadual. O objetivo do CAU/PI é contribuir com o Estado e beneficiar Arquitetos e Urbanistas.

“Notáveis ministros”

A nova ministra do Trabalho, Cristiane Brasil, já foi condenada na Justiça Trabalhista. Ela é filha do presidente do PTB, Roberto Jeffersson, preso e condenado no mensalão. Certamente, é mais uma da chamada “equipe de notáveis” que Temer informou que levaria para os ministérios. O presidente tem razão, todos tem currículos notáveis, sempre por envolvimento em denúncias ou condenações.





Expansão rumo ao Norte

A primeira sub-sede do Tribunal de Contas do Piauí começará a funcionar no próximo dia 08, provisoriamente no Parnaíba Shopping, em Parnaíba. A Unidade atenderá Parnaíba e os municípios da região (Parnaíba, Luís Correia, Ilha Grande, Buriti dos Lopes, Bom Princípio do Piauí, Cajueiro da Praia, Murici dos Portelas, Caraúbas do Piauí, Caxingó, Cocal, Joaquim Pires e Cocal dos Alves).

Expansão rumo ao Sul

Assim, inicia-se a estratégia de interiorização do TCE-PI em polos regionais que objetiva facilitar o acesso de gestores e da população em geral aos serviços do Tribunal. Outras duas novas sub-sedes serão implantadas, a próxima será em Picos (310 quilômetros ao sul de Teresina) e em seguida em Bom Jesus (619 quilômetros ao sul da capital).

Comprovação científica

O ano passado foi o segundo mais quente em todo mundo, atrás apenas de um escaldante 2016, com sinais de mudanças climáticas que vão de incêndios florestais ao derretimento de gelo ártico, informou ontem (4) um centro de monitoramento do clima da União Europeia, segundo a agência Reuters.

O senador Elmano Ferrer (MDB) se reuniu com os técnicos da Rede Ambiental do Piauí (REAPI), Águas e Esgotos do PI (IAEPI) e da Associação Piauiense de Municípios (APPM) para tratar sobre o processo de instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, atualmente em tramitação na Agência Nacional de Águas (ANA). O senador tem intensificado o trabalho junto a Agência, assim como ao Ministério do Meio Ambiente a fim de que o Comitê seja implantando efetivamente. No encontro também foi discutido o apoio ao Encontro Interestadual de Revitalização de sub bacias hidrográficas do Rio Parnaíba.