Ano-Novo vence a crise

Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) revela que os brasileiros estão dispostos a abrir os bolsos nesta última semana de 2017. Segundo o levantamento, a pretensão de gastos com viagens, ingressos para festas, ceias e roupas novas deve ser de R$ 282,20, em média – valor acima da intenção de gastos em 2016, que foi de R$ 263,06; e maior entre os homens (R$ 332,31). Em contrapartida, a pesquisa ainda mostra que 49% dos que vão comemorar a data pretendem comprar roupas, calçados e acessórios para usar na passagem de ano – uma queda de oito pontos percentuais em relação ao ano passado (57%). Ou seja, neste fim de ano os brasileiros estão mais preocupados com a diversão do que com a aparência. A pesquisa também mostra que a maioria dos consumidores já decidiu onde pretende passar a virada de ano. A maior parte planeja passar o Réveillon em casa (27%), mas também há aqueles que pretendem viajar (12%) ou passar a virada na casa de parentes (11%). Independente de como vão começar 2018, o que os brasileiros esperam do próximo ano é menos aperto das finanças, mais oportunidades de empregos com melhores salários e serviços públicos mais eficientes. E atender a esses anseios do povo não é um presente, mas um dever dos políticos e gestores.

O prefeito de Amarante, Diego Teixeira, assinou nesta quinta-feira (28) um convênio com a Fundação Nacional da Saúde (Funasa) no valor de R$ 250 mil. O recurso será destinado na implantação de melhorias sanitárias domiciliares na zona rural do município. O recurso para as obras é fruto de emendas parlamentares do senador Ciro Nogueira e da deputada federal Iracema Portela, ambos do Progressistas.

Melhores condições

O presidente do Banco do Nordeste, Romildo Carneiro Rolim, anunciou que os financiamentos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) terão, em 2018, descontos que variam de 37% a 68,5% sobre os juros reais em operações de longo prazo, em relação às taxas cobradas para operações de crédito praticadas no restante do país.

Canabidiol

O governador Wellington Dias autorizou, na manhã desta quinta-feira (28), a produção de canabidiol, princípio ativo da cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, e que vem sendo usado para o tratamento de inúmeras síndromes e patologias. No Piauí, o Centro Integrado de Reabilitação (Ceir), a Universidade Federal do Piauí e a Universidade Estadual do Piauí estão à frente das pesquisas envolvendo o CDB, como é conhecido o canabidiol no meio científico. Com a produção, que já começa no início de 2018, o medicamento poderá ser melhor estudado no Piauí.

Pagamento

A Prefeitura de Teresina anunciou que todos os servidores municipais receberão seus salários nesta sexta-feira (29), diferente do que ocorre nos demais meses, quando os pagamentos são efetuados em várias datas subsequentes, de acordo com a secretaria ou órgão em que o servidor está lotado.

Sem atrasos

A PMT possui aproximadamente 22 mil servidores, entre efetivos e comissionados. A tabela anual de 2017, divulgada no início do ano, já previa o pagamento do salário de dezembro no último dia útil do mês. Em nota, a Prefeitura vangloria-se por ter conseguido honrar os pagamentos e antecipar em cinco dias o 13º, mesmo com a crise financeira que afeta o país.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh) decidiu duplicar as equipes da operação "Tapa-Buracos" durante o período chuvoso. Agora, quatro grupos realizam a recuperação das vias públicas em todas as zonas da cidade. Antes tarde do que nunca!