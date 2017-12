A tecnologia a serviço da democracia

A Justiça Eleitoral anunciou nesta terça-feira que está encerrando 2017 com mais de 71 milhões de eleitores cadastrados biometricamente (pelas impressões digitais), o que corresponde a mais de 48% do eleitorado do país. A média diária de cadastramento está em 179.465 eleitores. Este ano também ocorreu o lançamento do e-título, a versão digital do título de eleitor, que pode ser acessado por meio de aplicativo para smartphones ou tablets. Com a ferramenta, a Justiça Eleitoral quer garantir maior segurança e facilidade de acesso a informações para o eleitor, além de buscar uma redução de gastos com a emissão em papel de títulos eleitorais. A tecnologia é uma importante aliada no combate à compra de votos e a outros crimes eleitorais, mas a fiscalização feita pelas instituições e pelos próprios eleitores é essencial para o país ter um pleito limpo e que efetivamente expresse a vontade popular.

A imagem representa com exatidão o atual contexto envolvendo os principais partidos da base de Wellington Dias (PT). Na posse do desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o governador conversa à vontade com o senador Ciro Nogueira (PP), enquanto os dois são observados pelo deputado estadual João Madison (PMDB), que faz cara de quem comeu e não gostou.

Violência contra a mulher

Os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira (19), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), um projeto de lei que cria o Fundo de Enfrentamento á Violência contra a Mulher. A matéria, de autoria do deputado Rubem Martins (PSB), objetiva facilitar a arrecadação de recursos destinados a financiar programas que tratem do problema.

Abono salarial

Os trabalhadores com direito ao abono salarial ano-base 2015 têm menos de 10 dias para sacar o benefício nas agências bancárias. O prazo termina no dia 28 de dezembro e não haverá nova prorrogação. Cerca de 1,4 milhão de inscritos no PIS e no Pasep não haviam sacado o dinheiro até o final de novembro. O valor disponível soma R$ 979,54 milhões. O sudeste acumula quase metade desse recurso, com R$ 521,15 milhões. Enquanto o nordeste ainda tem R$ 120 milhões a serem pagos.

Abono salarial II

No Piauí, quase 2 mil pessoas ainda não sacaram seus benefícios, que totalizam R$ 1,45 milhão. Aqui já foram pagos R$ 206 milhões para mais de 282 mil trabalhadores.

Quem tem direito?

Para ter direito ao abono salarial ano-base 2015, o trabalhador formal precisa estar enquadrado nos seguintes critérios: vínculo formal a uma empresa ou órgão público por pelo menos 30 dias em 2015; remuneração média de até dois salários mínimos no período trabalhado; inscrição no PIS há pelo menos cinco anos; e ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Concorrência acirrada

O mercado de internet banda larga fica ainda mais disputado com a chegada da fibra ótica da Vivo, cujo lançamento ocorreu nesta terça-feira (19). Nos dois primeiros dias de venda (iniciada sábado), cerca de 150 pessoas solicitaram o serviço. O diretor da empresa na região Nordeste, Ricardo Vieira, diz que a operadora está preparada para enfrentar as concorrentes e pretende abocanhar uma parcela significativa dos clientes. Para esta primeira etapa de implantação estão sendo disponibilizados 30,5 mil ligações, e a meta, segundo Ricardo, é atingir esse patamar. Se vão conseguir ou não, aí vai depender da qualidade do serviço oferecido.

O secretário estadual de Turismo, Flávio Nogueira Júnior, esteve ontem em audiência com o presidente da Eletrobras no Piauí, Arquelau Amorim, tratando da iluminação central da Orla de Atalaia, em Luís Correia. O gestor foi discutir a retirada de mais de 20 postes, o que causou transtornos e prejuízos para os turistas, permissionários, empresários e também para o Estado.