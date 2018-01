A prioridade de Firmino em 2018

O prefeito Firmino Filho (PSDB) parece já ter escolhido sua prioridade para as eleições de 2018. Pelas últimas movimentações, o chefe do Executivo municipal de Teresina concentra esforços em garantir uma tranquila vitória para sua esposa, Lucy Silveira, na corrida por uma das vagas para Assembleia Legislativa do Piauí. Após fechar acordo com o vereador Ítalo Barros (PTC), agora ele também já articulou o apoio de Joninha (PSDB) para Lucy Silveira. Joninha será candidato a deputado federal e vai fazer dobradinha apoiando a primeira-dama para a Alepi. Selando o acordo, a esposa de Joninha, Nilza Melo, será nomeada para secretária-executiva da Fundação Wall Ferraz. Investindo forte em apoios na capital, Firmino demonstra trabalhar para primeira-dama garantir vitória apenas com os votos da capital.

A posse do advogado Nelson Nery Costa na presidência da Academia Piauiense de Letras ocorrerá nesta quarta, 10 de janeiro, às 10 horas na sede da instituição. Ele vai administrar a APL durante o biênio 2018/2019, dando continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido no incentivo à produção literária piauiense. A eleição que definiu a permanência do advogado contou com os votos de 28 membros. A nova diretoria é composta por Nelson Nery Costa, presidente; Zózimo Tavares, vice-presidente; Herculano Moraes, secretário geral; José Elmar Carvalho, primeiro secretário; Wilson Nunes Brandão, segundo secretário; e Humberto Guimarães, tesoureiro.

Oi, sumido!

O deputado estadual pastor Gessivaldo Isaías anda escondido e não fala sobre a situação do PRB. Rodrigo Martins costura diretamente com o diretório nacional o comando da sigla e a principal exigência é levar o partido para a oposição. Acontece que Gessivaldo, secretário de Estado do Trabalho, é mais governista que boa parte dos petistas no Piauí. Nas últimas semanas O DIA tem tentando falar com o pastor, mas ele sempre está em reunião. Se ele estiver inacessível aos eleitores como está para a imprensa, é bom temer 2018.

Conectividade

O ministro das Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, cumpre agenda administrativa em Teresina amanhã (11), às 15h, no auditório da Associação Piauiense dos Municípios. Na ocasião, ele vai apresentar a representantes de governos municipais, estadual e federal, o Programa Internet Para Todos. O programa é uma ação que visa levar conectividade a equipamentos públicos. Em sua primeira etapa, o Programa irá beneficiar dezenas de municípios piauienses.

Argumento simplório

O presidente da Câmara, Jeová Alencar (PSDB), argumenta que as exonerações de comissionados na Casa acontecem por conta da crise econômica. No entanto, o legislativo municipal começa a receber incremento de receita no valor de R$ 300 mil a partir de agora. Já que não é a crise, será reflexo da eleição para a mesa diretora e da posterior recomposição da base do prefeito Firmino Filho?

Proposta oportuna

A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 8192/17, do deputado Heuler Cruvinel (PSD-GO), que proíbe motociclistas de trafegar pelos corredores, entre os carros em faixas de rolamento paralelas. Hoje, a prática é permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro. O autor do texto alerta para “a constante violência que acompanha o uso do espaço entre os veículos, entre as faixas de trânsito, com espelhos retrovisores arrancados, chutes na porta e muitos sustos”.

Organização

Nesta terça-feira (09), os órgãos da Prefeitura de Teresina envolvidos na organização do Corso 2018 estiveram reunidos com membros da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Piauí para debater questões relativas à segurança, saúde e locomoção dos foliões durante o evento.

Inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições do concurso para eleger a Rainha Trans do Carnaval de Teresina em 2018. As pessoas interessadas podem se inscrever gratuitamente até o dia 14 de janeiro, na sede do Conselho Municipal dos Direitos da População LGBT (CMDLGBT). O órgão é vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi).