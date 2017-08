A estratégia de Themistocles para alcançar a vice-governadoria

Presidente da Assembleia Legislativa do Piauí há mais de 10 anos, Themistocles Filho (PMDB) já mostrou que conhece muito bem como funciona o parlamento piauiense. E é jogando neste terreno que ele tanto domina, que ele pretende articular para conseguir a vaga de vice na chapa de Wellington Dias (PT) em 2018. Dono da principal bancada na Alepi, Themistocles tenta atrair para o PMDB os deputados Wilson Brandão, Antônio Félix, Ismar Marques e Dr. Pessoa. A chegada destes nomes na sigla faz parte da estratégia dele para mostrar força política dentro do PMDB, onde Marcelo Castro e João Henrique Sousa também disputam poder, e em seguida dizer a Wellington que reúne força suficiente para ocupar a vaga de vice na chapa governista. Se os quatro deputados realmente se filiarem ao PMDB, o partido fica com nada menos que 10 deputados.

A fiscalização da Prefeitura de Teresina precisa passar pela rua Desembargador Freitas, região centro norte da capital. Em frente a uma residência, há um “gelo baiano” em plena pista de rolamento da rua, impedindo o estacionamento e estreitando o espaço para carros no importante corredor de trafego sentido Centro – Avenida Miguel Rosa. Se cada morador for cometendo um ato irregular desses, o trânsito que já é ruim, tende a piorar consideravelmente.

Buraqueira

O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre – Dnit, responsável pela manutenção das estradas federais, precisa agir urgentemente para acabar com os buracos na BR 343, entre as cidades de Amarante e Floriano, no sul do Piauí. A quantidade e profundidade dos buracos tem causado acidentes no trecho, que possui 80 quilômetros entre os perímetros urbanos das duas cidades.

Crianças em situação de pobreza

O Brasil tem 17 milhões de crianças em situação de pobreza. O levantamento é da Fundação Abrinq e mostra que dessas, 8 milhões vivem no Nordeste. O estudo considera em situação de pobreza famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa. O corte no orçamento de gastos sociais tem contribuído consideravelmente para o grande número de pobres no país.

Uma letra

Uma confusão foi instalada na Secretaria de Cultura nesta segunda-feira (24), após o anúncio das atrações que estarão presentes na Parada da Diversidade. É que foi divulgada a participação de Liniker e Karol Conka, mas a produção da Secult havia agendado era com o Lineker (com e). O problema foi resolvido na manhã de ontem, quando conseguiram contratar o Liniker (com i). E que foi divulgado errado, passou a ser o certo.

Advogados reunidos

Visando reunir estudantes e profissionais de diversas carreiras jurídicas, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, promoverá nos dias 09, 10 e 11 de agosto a Conferência Estadual da Advocacia, no Auditório da Instituição. Grandes nomes do cenário nacional já confirmaram presença no evento para debater o tema “Em Defesa do Direito de Defesa”. A expectativa é de que cerca de 1.500 pessoas participem da quarta edição da Conferência da Advocacia, que acontece a cada três anos e já se consagrou como o maior evento jurídico do Estado.

Produção

O Nordeste produzirá 18,2 milhões de toneladas de grãos, na safra 2016/2017. O Piauí, a Bahia e o Maranhão continuam sendo os grandes produtores da região. O resultado representa crescimento de 85% em relação à safra anterior. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Interação

O prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), inovou ontem (25) ao receber internautas que o acompanham nas redes sociais para um café da manhã, no Palácio da Cidade. Durante o encontro, o prefeito ouviu críticas e sugestões e falou dos projetos para a cidade. O prefeito Firmino Filho agradeceu as presenças e destacou que a cidade é construída diariamente por várias pessoas e que, por isso, é importante ouvir e dialogar com a população.

