A educação é o caminho

O Ministério da Educação está criando um cadastro nacional com as principais informações sobre os estudantes superdotados do país. O objetivo é desenvolver políticas públicas que alcancem esse público e que proporcionem o pleno desenvolvimento do seu potencial. O censo escolar de 2016 registrou 15.995 estudantes com altas habilidades em todo o território brasileiro, consideradas as redes de educação básica e superior. A meta da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do MEC é concluir a proposta de cadastro até o início de 2018. Uma iniciativa inédita no Brasil, e que, de fato, tem potencial para estimular a formação de um contingente expressivo de profissionais aptos a contribuir para o desenvolvimento do país nas mais diversas áreas de conhecimento. Mas a catalogação desses estudantes não basta. É preciso, antes de mais nada, garantir os investimentos necessários na educação e, sobretudo, impedir que esses recursos públicos sejam desviados por políticos e gestores corruptos. Só através do ensino se alcança desenvolvimento. E com o estímulo adequado, os estudantes brasileiros - superdotados ou não - poderão atingir seus objetivos, e, dessa forma, participar diretamente do progresso da nação.

"Se trazer recursos para o Piauí é crime, eu sou o maior criminoso do Piauí" - declaração do senador Ciro Nogueira (PP), rebatendo críticas do deputado federal Heráclito Fortes (PSB), que ficou incomodado com o evento realizado na Associação Piauiense de Municípios (APPM) para anunciar a destinação de cerca de R$ 50 milhões, em recursos federais, para ações de combate à seca em municípios piauienses. O evento foi solicitado por Ciro e contou com a presença do presidente da Funasa, Rodrigo Sergio Dias.

Sobrou para Firmino

Heráclito também comentou uma possível candidatura de Firmino em 2018, e criticou o tucano por não ter uma posição clara, chegando a manifestar apoio a um governador que é filiado ao PT, sigla que tradicionalmente se contrapõe ao PSDB em nível nacional. "A posição do Firmino não é uma posição clara. Ele demonstra permanentemente apoio ao Wellington Dias. Eu acho que essa é a grande falha política do Firmino: a falta de firmeza no rumo a tomar. Se o Firmino quisesse já teria sido o candidato oficial das oposições. A oposição bateu na porta dele, pediu muito, mas ele não quis. Tem sentido o Firmino estar no PSDB e a mulher [Lucy Silveira] como candidata do PP? É um jogo que desestimula", declarou o deputado.

Sempre ele...

Num dia só, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus para que Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, volte a cumprir sua pena em casa, e ainda mandou suspender o inquérito no qual governador Beto Richa (PSDB), do Paraná, é investigado por suspeita de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e caixa 2. Se continuar nesse ritmo, até o final do ano Gilmar conseguirá presentear todos os bandidos do colarinho branco que existem no país.

Tráfego

A Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU) da zona leste garantiu que vai concluir ainda esta semana a obra de ampliação da Avenida Aviador Rossini Morada, que vai melhorar o acesso à região do Vale do Gavião. A empreitada está na fase final de terraplanagem. Assim que for concluída, a obra vai reduzir o tempo de percurso entre o Vale e a Avenida Presidente Kennedy.

Campanha

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) lançou a V Campanha Nacional de Hanseníase, Verminose, Tracoma e Esquistossomose em Teresina. O público alvo são estudantes de escolas públicas na faixa etária de 5 a 14 anos - aproximadamente 75 mil crianças e adolescentes de 303 escolas municipais e de 40 escolas estaduais.

Ambulâncias

O governador Flávio Dino entregou nesta segunda-feira mais 20 novas ambulâncias a municípios do Maranhão, totalizando 132 veículos doados pelo governo do estado vizinho às prefeituras só em 2017. “Num momento de crise, o estado tinha que ajudar os municípios e assim fez", afirma Dino.