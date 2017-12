A concorrência é amiga

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Fazenda, lançou o programa "Mais em Conta", por meio do qual os consumidores poderão comparar com mais facilidade os preços de produtos em diversos estabelecimentos comerciais, de maneira a poder escolher o melhor local para efetuar a compra. Inicialmente, para acessar o programa o consumidor deve clicar no banner que será disponibilizado no site da Sefaz (www.sefaz.pi.gov.br). Mas o Governo anunciou que em breve será lançado um aplicativo do "Mais em Conta" para smartphones. Se funcionar de forma satisfatória, a ferramenta será uma importante aliada dos consumidores, sobretudo nestes tempos de crise severa, em que as famílias têm cada vez mais dificuldade para esticar suas rendas até o fim do mês. Para informar aos consumidores onde encontrar os menores preços dos produtos, a Secretaria de Fazenda vai recorrer ao seu banco de dados com as notas fiscais eletrônicas emitidas no estado. De acordo com a pasta, mais de sete milhões de itens já foram declarados por meio do sistema virtual.

Os construtores de obras públicas do Piauí reelegeram o empresário Arthur Feitosa para o cargo de presidente da associação que os representa. A votação aconteceu na Federação das Indústrias do Piauí (Fiepi). O mandato da nova diretoria, que é composta de Conselho Diretor e Conselho Fiscal, é para o biênio 2018/2019. A Associação Piauiense dos Empresários de Obras Públicas (Apeop-PI) reúne 74 membros, entre construtoras, prestadoras de serviços, consultorias da área de engenharia, concessionárias de obras e de serviços públicos, escritórios de assessoria jurídica e adquirentes de bens e serviços privatizados. A posse dos eleitos acontece no dia 23 de janeiro de 2018, na casa de eventos Bistrô, zona leste de Teresina.

Rei Arthur?

Este é o terceiro mandato consecutivo de Arthur Feitosa como presidente da entidade, cujo estatuto não permitia duas reeleições seguidas. Mas em agosto deste ano o documento foi alterado, permitindo uma segunda recondução, o que possibilitou a continuidade da atual gestão.

Balanço

Em 2017, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou um total de 265 matérias apresentadas pelo Executivo ou pelo próprio Legislativo. Foram 136 projetos de lei, 67 mensagens, 30 projetos de decreto legislativo, 12 indicativos de projeto de lei, 10 projetos de lei complementar e mais 10 projetos de resolução.

A serviço de quem?

A Corregedoria do Ministério Público do Piauí deve ficar de olho na conduta dos senhores promotores. A reportagem foi informada de que há representantes usando a velha estratégia de processar jornalistas para proteger quem deveria ser investigado. Se a Justiça não faz seu papel e a imprensa é silenciada pela ameaça, não tem luz no fim do túnel.

“Nós avaliamos este como um ano positivo à frente da CCJ. Foi uma experiência importante, pois tenho certeza que conseguimos conduzir a comissão de forma democrática, ouvindo os mais diversos segmentos, e, claro, com a participação de todos os deputados membros. O diálogo foi o melhor caminho”, avalia o presidente da comissão.