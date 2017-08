“Fora Temer” perde e olhares se voltam para 2018

A movimentação do Partido dos Trabalhadores, com Lula percorrendo o país, a estratégia dos tucanos Alckmin e Dória para 2018, um buscando apoio político e outro apelo popular, e até a performance política de Henrique Meireles, que vem aumentando aparições na imprensa, mostram que a campanha “Fora Temer” perdeu e todos já miram as eleições de outubro do ano que vem. Michel Temer já sabe disso e deve utilizar toda a estrutura do governo para impulsionar as prioridades administrativas do governo e politicamente, o importante é fortalecer candidaturas de seus principais aliados, tanto em campanhas para governador nos estados, quanto para manter bancada forte na Câmara e do Senado. Um outro sinal é que a campanha “Fora Temer” tão incentivada pelo PT, não empolgou a base da sociedade.

Em Brasília, o senador Ciro Nogueira (PP) e o secretário de Saúde do Piauí, Florentino Neto, ouviram do ministro da Saúde, Ricardo Barros que o Piauí receberá reforço na assistência hospitalar por meio da entrega de ambulâncias a todos os municípios, além de gabinetes odontológicos. Ciro e Florentino trataram ainda de outras demandas na área, como por exemplo o projeto do hospital da cidade de Parnaíba, a reabertura do hospital de Buriti dos Lopes e o processo para equipar unidades básicas de saúde em todo o estado.

Indenização

O Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), condenou ontem (8), o ex-vereador de Teresina, Sebim ao pagamento de R$ 5 mil ao ex-presidente da Câmara Municipal de Teresina, Barros Júnior. A condenação por danos morais é mais um dos vários processos judiciais movidos por Barros Júnior contra o ex-parlamentar. Os desembargadores mantiveram a sentença de 1º Grau e o valor arbitrado de R$ 5 mil. Barros Júnior disse que apesar da condenação, entrará com um recurso para que seja aumentado o valor da indenização.

Retrocesso no interior...

Uma prova que a política piauiense não evolui pode ser identificada em Itaueira, no centro sul piauiense. Com Quirino Avelino (PTB) no comando da prefeitura pela sexta vez e tendo como principal opositor o médico Osmundo Andrade (PMDB), o cenário retorna ao mesmo do final da década de 1980, quando os dois se enfrentaram. O tempo passa, mas as figuras políticas continuam as mesmas.

E na capital também...

Mas a falta de novidades políticas não é restrita apenas ao interior. Em Teresina, por exemplo, o atual prefeito Firmino Filho (PSDB) já estava no mesmo cargo no ano de 1997, há 20 anos. O mesmo pode se repetir no governo do Estado, caso o governador Wellington Dias (PT) seja reeleito ano que vem para mandato até 2022. O petista chegou a cadeira de governador em 2003.

No parlamento é pior...

Mas a situação é pior no quadro de parlamentares piauienses. Na Assembleia Legislativa do Piauí, por exemplo, Fernando Monteiro (PRTB) e Themistocles Filho (PMDB) já eram deputados estaduais em 1987; Wilson Brandão em 1992. Entre os deputados federais, Paes Landim (PTB) e Átila Lira (PSB) exercem o cargo desde 1987.

Carlos Lamachia no Piauí

OAB-PI promoverá nos dias 09, 10 e 11 de agosto a Conferência Estadual da Advocacia, com o tema “Em Defesa do Direito de Defesa”. Esse é o maior evento jurídico do Estado, com mais de 1.500 pessoas inscritas. A abertura está marcada para as 18h desta quarta-feira (09) e contará com as presenças do presidente e do vice-presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia e Luís Cláudio Chaves. As conferências magnas serão ministradas pelos advogados Marcus Vinicius Furtado Coêlho, ex-presidente nacional da OAB, e Felipe Santa Cruz, presidente da OAB do Rio de Janeiro.

ODIA