Teresina receberá última etapa da prova de bikes do Cerapió 2018

Faltam poucos dias para o Cerapió 2018. A expectativa já toma de conta dos atletas inscritos para a prova de bike. Uma das etapas mais esperada é a última, que acontece em Teresina (PI), no dia 27 de janeiro. A organização do rally abriu inscrições somente para esta etapa, quando será promovido o Desafio Cerapió Audax.

O levantamento do Circuito Teresina identificou que não haverá ganho significativo de altimetria, apenas 700m, mas que não será responsável por tornar a prova menos desafiadora dos que as demais etapas. O percurso total ficou com 65km de trecho cronometrado e 79km de percurso total, considerando a largada neutra até o inicio da trilha.

"Logo no inicio teremos uma trilha que mistura piso natural com estradinha cobertas com piçarra numa sequência de ladeiras e trilhas rápidas. Passaremos ainda pelas trilhas do famoso Araxá Bike Bike, onde haverá uma Zona de Apoio Técnico e seguiremos já no sentido de volta para Teresina, aonde chegaremos ao mesmo ponto de partida, o Teresina Shopping", adiantou Zenardo Maia, diretor da prova de bikes do Cerapió 2018.

O diferencial desta última etapa é a realização do Desafio Cerapió Audax, pensado pela organização do rally aos interessados em participar somente de uma parte da prova e sentir de perto a emoção de largar no maior rally de Regularidade das Américas. Os atletas devem se encaixar em uma das quatro categorias Open: Feminino (19 a 35 anos), Feminino (acima de 35 anos), Masculino (19 a 35 anos) e Masculino (acima de 35 anos).

Após finalizar a terceira etapa em Piripiri (PI) os bikers e suas equipes de apoio deverão fazer um deslocamento de 176 km até chegar a capital piauiense, conhecida por sua hospitalidade e rica culinária onde reina os melhores pratos típicos preparados com os sabores do sertão. No último dia, a prova terá largada e chegada no Teresina Shopping, onde também acontece a festa de premiação.

As inscrições continuam abertas no site oficial (www.cerapio.com.br) até o dia 15 de janeiro. Não fique de fora desta grande aventura!

Mais detalhes

Após a conclusão do levantamento e últimos ajustes da prova de bike, a organização do Cerapió 2018 buscou o melhor para escolher trilhas, como já é uma marca reconhecida do rally. Informações mais detalhadas serão disponibilizadas no Mapa de Apoio que todos os atletas receberão em seu kit de prova.

"A estratégia de corrida aliada a força de vontade de querer ultrapassar a linha final de chegada vai fazer a diferença. As quilometragens e percursos da prova só serão alterados em casos excepcionais, onde de alguma forma a trilha original traga riscos para os atletas ou à organização", disse Zenardo Maia.

A equipe técnica da modalidade bike tem estrutura própria e contará com mais de 40 pessoas entre, comissários, auxiliares técnicos, assessoria de imprensa, médicos, socorristas e cronometristas todos prontos apara agir com responsabilidade e respeito aos competidores.

O Cerapió 2018 tem patrocínio da Caixa Econômica Federal, Petrobras, Governo do Estado do Piauí e Honda Consórcio; apoio da Audax e Prefeitura de Teresina; e colaboração da Michelin.

Ascom