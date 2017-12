SENAR – PI forma a primeira turma de Técnicos em Agronegócio

No último sábado, 09, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR/PI realizou a colação de grau da primeira turma do Curso Técnico em Agronegócio, denominada Turma Carlos Augusto Melo Carneiro da Cunha, em homenagem ao ex-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Piauí, falecido neste ano. A cerimônia foi marcada de muita emoção e contou com a presença de familiares, amigos e representantes dos Sindicatos Rurais.

Compuseram a mesa de honra o presidente do Conselho Administrativo do SENAR/PI e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Piauí - FAEPI, Júlio César de Carvalho Lima, o superintendente do SENAR/PI, Paulo Emílio do Rêgo Monteiro, a coordenadora regional da Rede E-Tec do Piauí, Eldelita Porfírio, a tutora e Paraninfa, Yndira Teixeira, o deputado estadual Georgiano Neto e Maria Sílvia Brito, representando o homenageado.

A oradora da turma, Maria José Morais falou da sensação de dever cumprido, da convivência com os colegas e professores e agradeceu o apoio recebido. “É uma tarefa muito difícil colocar em um discurso tantos momentos compartilhados. Os laços de amizade são importantes para nos impulsionar nas horas mais difíceis. Ninguém disse que seria fácil, mas também ninguém falou que seria impossível. Sempre estivemos perseverantes, mais uma etapa vencida, agora, como técnicos em agronegócio. Agradeço por tudo que foi conquistado, ao Senar pela oportunidade, família e aos mestres que compartilharam sabedoria”, disse.

A formação técnica com foco em gestão é um diferencial do Curso Técnico em Agronegócio do SENAR/PI que integra na grade curricular todas as exigências de mercado. Para o presidente da FAEPI a qualificação da mão-de-obra é de suma importância para o desenvolvimento do setor. “O Piauí experimenta uma revolução em termos de agricultura e precisamos de qualificação, é um mercado que se abre para vocês e nós faremos fortes referência da qualificação que receberam. Acredito que terão muita facilidade de empego e assim contribuir para o crescimento e fortalecimento da nossa agricultura e pecuária”, avalia Júlio César.

A coordenadora regional da Rede E-Tec, Eldelita Porfírio, destaca o curso como a porta de entrada para a educação formal e agradeceu o empenho da equipe e dos alunos. “Hoje é um dia de muita felicidade, agradeço o empenho de todos vocês e ao Dr. Paulo Emílio e Dr. Júlio por ter nos confiado a Rede E-Tec. Agora é colher os frutos que virão. O meu sonho é que possamos espalhar o ensino por todo o Piauí, para que possamos fortalecer o agronegócio”, afirma.

Segundo a homenageada da turma, a tutora Yndira Teixeira, “para o mestre não há nada mais prazeroso do que ver seus aprendizes irem além daquilo que ele lhes ensinou. Atualizem-se, pesquisem, ousem, procurem por oportunidades e crescimento, o sucesso é fruto de muito esforço”, disse.

O SENAR trabalha pela qualificação porque acredita que o futuro promissor do agronegócio depende do conhecimento técnico aliado a prática. O mercado exige novas práticas. Para o superintendente do SENAR/PI, Paulo Emílio do Rêgo Monteiro a parceria com órgãos e fazendas foi fundamental para o êxito do curso. “Quero aproveitar para agradecer os parceiros que possibilitaram as visitas de campo, como CONVAP, Monte Santo, Universidade Federal, entre outros. Foram de suma importância para na prática vocês perceberem como se trabalha”, finaliza.

