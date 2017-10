SDR realiza Oficina para elaboração do POA/2018

A Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural, por meio do Projeto Viva o Semiárido (PVSA) realizou nos dias 16 e 17, no Real Palace, a Oficina sobre o Plano Operativo Anual para o ano de 2018 (POA 2018).

O secretário Francisco Limma, esteve na abertura do evento com a superintendente, Patrícia Vasconcelos, e o diretor do PVSA, Francisco das Chagas Ribeiro, bem como os técnicos da SDR e os representantes das co executoras, como: Emater, Seduc e Setre e das Unidades Regionais de gerenciamento do projeto (URGPs).

A consultora do Vale do Guaribas, Francisca Matias Leal, considerou fundamental discutir avanços do PVSA, principalmente dos componentes social e humano, sobre os projetos aprovados e em execução e avaliou que a partir deste planejamento, será mais fácil definir qual a melhor forma de alcançar a meta para 2018.

Segundo o diretor do projeto, Francisco das Chagas, o Plano Operativo Anual, é sempre uma oportunidade para a equipe fazer um balanço das atividades realizadas pelo Projeto Viva o Semiárido. “É um momento para identificar dificuldades e as causas das mesmas. Para o POA do ano que vem, concordamos que precisamos priorizar ainda mais o a atendimento ao público voltado para as mulheres, os jovens e as comunidades quilombolas e focar na integração de políticas públicas, assim como naquelas comunidades, cooperativas e associações, onde temos atuação ou onde estejam sendo previstas aliberação de recursos de outras fontes, além dos recursos do PVSA , afim de potencializar essas atividades” disse.

Francisco das Chagas, acrescentou ainda, que considera o momento favorável, com os 3 segmentos começando a “andar numa velocidade mais confiável com os investimentos produtivos, que já vinham bem, a educação contextualizada, realizada pela Seduc, mais recente a Setre, com o empreendedorismo Rural e um conjunto de cursos e capacitações. Vamos intensificar estes trabalhos e integrar estas ações” concluiu o diretor do PVSA.

O secretário Francisco Limma disse que o encontro foi fundamental para definir diretrizes, ações e metas para 2018. “Nossa participação durante a reunião de elaboração do Plano Operativo Anual, foi para delimitar estas diretrizes e quais as prioridades, estratégias de atuação como o foco nos resultados, não somente nas metas quantitativas mas no impacto nas famílias e a integração das ações. Também destaquei para nossa equipe e co executoras, a necessidade de otimização dos recursos e principalmente a busca de integração dos projetos das várias instituições governamentais, a nível de município, estado, governo federal e também com a sociedade civil” frisou o secretário Limma.

Na terça-feira (17), a discussão durante a oficina de elaboração do POA/2018 girou em torno dos sistemas operacionais da Governo do Estado e da SDR, principalmente o Sistema de Gestão de Convênios (Siscon).

A equipe da Controladoria Geral do Estado, ministrou palestra e treinamento sobre o sistema de convênio do Governo do Estado. O Siscon recebe prestação de contas, cadastramentos dos projetos, planos de trabalho, cadastramentos e cronogramas de execução destes convênios. Ao final do evento, as equipes do financeiro e jurídico da Secretaria, também tiraram dúvidas sobre temas envolvendo prestação de contas e termos de colaboração, processos de licitação compras e pagamentos do Viva o Semiárido.

Ascom