Sasc leva palestra Antidrogas para a cidade de Jerumenha

Esta sexta-feira(11) foi de muita informação e conscientização para adolescentes e jovens do município piauiense de Jerumenha. O secretário de Estado da Assistência Social e Cidadania, Zé Santana, levou para a cidade, juntamente com o coordenador da Comunidade Terapêutica Casa do Oleiro, José Gouveia, a palestra Antidrogas.

O evento teve como objetivo proporcionar orientações e um diálogo com os jovens quanto à prevenção ao uso de drogas, assim como conscientizar sobre os problemas ocasionados por elas. A iniciativa fez parte das comemorações do Dia Internacional da Juventude, que é celebrado neste sábado(12).

“Foi muito gratificante ver o envolvimento e interesse dos jovens locais na prevenção às drogas. Fortalecer ações de cidadania e inclusão social para nossa juventude, por meio também de um diálogo aberto com nossos jovens, é ajudar a construir um futuro melhor para todos nós”, declarou o secretário Zé Santana.

Com a participação também de secretários municipais e membros da equipe da prefeita de Jerumenha, Aldara Rocha Leal, o evento foi organizado pelo vereador Gledson e colaboradores, que elaboraram uma agenda positiva e diversificada para a ocasião.