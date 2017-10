Projeto Cinturão Verde recebe kit comercial da SDR

Nesta segunda (09), foi realizada, no auditório da SDR, uma reunião extraordinária do Conselho Gestor do Projeto Cinturão Verde. Estiveram presentes os assessores do núcleo técnico, no qual estão inseridos a Secretaria do Desenvolvimento Rural, a Prefeitura de Teresina e Emater, além dos representantes das comunidades.

Esta reunião do Conselho teve um componente diferente, que foi a entrega de kits com caixas e balanças para as 15 comunidades em uma solenidade no auditório da SDR, que contou com a presença da superintendente de Agricultura Familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Patrícia Vasconcelos, na ocasião representando o secretário Francisco Limma, diretores, técnicos e gerentes da secretaria.

A presidente da associação dos Vazanteiros de Teresina, Alderi Melo dos Santos, que recebeu o Kit em nome das comunidades, ressaltou a importância da ação para as comunidades como a de Chapadinha. “Nós plantamos uma variedade de produtos, como abóbora, feijão, milho e quiabo, e este Kit é mais um passo para ajudar na nossa produção e fortalecer o projeto”

A coordenadora de agroecologia da Prefeitura de Teresina, Carlota Joaquina Rosal, afirmou que esta é uma grande conquista dos agricultores e agricultoras de Teresina, que com apoio da SDR estadual, podem participar de feiras e receber este tipo de benefício para incentivar a comercialização de seus produtos.

Dona Divina Nunes, do assentamento Recanto do Santo Antônio, falou das dificuldades enfrentadas para pesar os produtos. “Até hoje, a gente tinha que pesar o que produzia na balança emprestada, o kit comercial vai beneficiar de um modo extraordinário”, concluiu.

“Desde sua reativação, o conselho gestor do Projeto Cinturão Verde tem se reunido com a SDR em busca de parcerias para o fortalecimento da agricultura familiar dos municípios do projeto, neste momento o kit vai beneficiar principalmente as comunidades de Nazária e Teresina, que estão em plena produção”, ressaltou a diretora Liz Meireles.

Segundo Patrícia Vasconcelos, o secretário Francisco Limma está promovendo ações que visam fortalecer as feiras da Agricultura Familiar, e que tem como aporte outros programas da SDR como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). “Esses kits entregues hoje visam melhorar a entrega dos produtos tanto para o PAA como para o Pnae e para as feiras. O próximo passo será a conclusão de licitação e entrega de caminhões para outros grupos de agricultores e agricultoras familiares”, concluiu Patrícia.

A reunião do Conselho do Projeto Cinturão Verde é mensal e é realizada toda última sexta-feira do mês. O projeto atua no entorno da capital, União, José de Freitas, Altos, Pau D’Arco, Demerval Lobão, Lagoa do Piauí, Monsenhor Gil, Curralinhos, Palmeiras, Nazária e Teresina.

