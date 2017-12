Produtores têm acesso a negociação de dívidas no Território dos Carnaubais

A Secretaria de Estado do Planejamento realizou, na segunda-feira (18), na Câmara Municipal de Campo Maior, oficina de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) da ovinocaprinocultura dos Carnaubais. As ATERs são uma realização da Seplan em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Rural, Emater, Banco do Brasil e Banco do Nordeste.

A realização das oficinas faz parte do Programa Piauí Empreendedor, que tem por objetivo apoiar a dinâmica de desenvolvimento do produtor rural, incluindo pequenos agricultores e fortalecendo cadeias produtivas estratégicas para os municípios e Territórios de Desenvolvimento do estado do Piauí.

O programa é uma iniciativa do Governo do Estado visando canalizar esforços para movimentar a economia e elevar a renda no Piauí. Esta atividade de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) será realizada nos territórios do Estado atendendo aos agricultores familiares para apoiá-los na melhoria e ampliação da produção, proporcionando maior acesso ao crédito e inserção de produtos nos mercados.

Foram explorados temas como “Mercado e Estratégia de Comercialização para Ovinocultura, “Situação Atual - Visão dos Produtores dos Carnaubais”, “Ações para enfrentar os desafios do Território” e Pré-requisitos para acesso ao crédito rural e Renegociação de dívidas com os bancos: Subsídios de Energia, Licenciamento Ambiental, outorga para captação e uso da água.

As oficinas são direcionadas para fortalecer as potencialidades locais de cada Território. Durante o ano foram realizadas Ater Itinerante- Cajucultura- Guaribas, Ater Itinerante - Piscicultura - Cocais, Ater Itinerante - Leite - Cocais - Em São José do Divino, e Ater Itinerante - Piscicultura – Entre Rios - em Demerval Lobão, Ater Itinerante - Piscicultura - Planície Litorânea – Parnaíba e Ater Itinerante Ovinocaprinocultura/organização e cooperativismo - Carnaubais - em Campo Maior.