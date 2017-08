Prefeitos do PMDB vão a Temer pedir obras e candidatura própria

Dezessete dos 21 prefeitos do PMDB no Piauí entregaram ao presidente Michel Temer (PMDB), nesta terça-feira (8), um documento com reivindicações para os municípios piauienses e um pedido para que a direção nacional do partido defina a posição da sigla para as eleições do ano que vem. Os prefeitos foram para a audiência com Michel Temer levados pelo presidente nacional do Sesi (Serviço Social da Indústria), ex-ministro João Henrique de Almeida Sousa.

“Foi um encontro rápido, mas bastante proveitoso, porque os prefeitos tiveram a oportunidade de entregar ao presidente Temer um documento com suas reivindicações e aspirações”, disse João Henrique. Antes da audiência com o presidente, eles se reuniram com o presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá (PMDB-RR), e diretores da Fundação Ulysses Guimarães, o órgão de formação política do partido. Na reunião, Romero Jucá defendeu a proibição de coligações do PMDB com o PT e o PCdoB nas eleições 2018 nos estados.

Ao presidente Temer, os prefeitos entregaram um documento pedindo obras de infraestrutura e projetos de desenvolvimento para os municípios, políticas públicas para o enfrentamento da seca e recursos extras para colocar em funcionamento as patrulhas mecanizadas doadas aos municípios pelo Governo Dilma (PT). Segundo os prefeitos, as máquinas estão ociosas e se deteriorando por falta de uso e ante à incapacidade financeira das prefeituras para custear as despesas de operação e manutenção.

Os prefeitos também querem do presidente Temer e da Direção Nacional do PMDB uma posição clara e definitiva acerca das candidaturas e coligações do partido para as eleições para o Governo do Estado no próximo ano. Os prefeitos peemedebistas reclamam que têm recebido pouca atenção das lideranças do PMDB no Piauí e defendem a candidatura própria do partido. “É inadmissível o PMDB ficar junto com o PT em 2018! Por isso queremos uma posição definitiva de clara da direção nacional”, cobrou o prefeito de Porto Alegre, Márcio Neiva.

“Os prefeitos piauienses entendem que o país passa por um momento muito importante na sua história político-administrativa, tendo como Presidente da República uma liderança histórica do PMDB. Por isso, manifestam aqui todo apoio ao Presidente Temer e esperam o pronto atendimento às suas demandas e aspirações em defesa de municípios, estados e de um país mais justo e melhor para todos”, diz o documento entregue ao presidente Temer.

Ascom