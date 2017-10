Municípios do sul do Piauí recebem ações de combate a incêndios

A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (SEMAR) vem realizando diversas ações de combate aos focos de calor no sul do Piauí, região mais afetada por incêndios florestais, mais especificamente nas cidades de Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí.

Na última quinzena do mês de setembro, por intermédio do Projeto de Redução do Desmatamento e das Queimadas no Piauí (Procerrado-PI), foram realizadas cinco queimas controladas e oito combates a incêndios na cidade de Ribeiro Gonçalves, através das brigadas implantadas naquele município. Foram contratados brigadistas, por meio de acordo de cooperação firmado com a Secretaria do Meio Ambiente, que previu ainda a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como abafador, capacete, fardamento, motobomba, gandola, bota, luvas, além de veículos do tipo picape para auxiliar no combate aos incêndios e também transporte dos brigadistas.

“Em junho, capacitamos 26 pessoas para atuarem no combate aos incêndios florestais em Uruçuí e Baixa Grande do Ribeiro e em julho mais 13 profissionais passaram por treinamento na cidade de Ribeiro Gonçalves, numa parceria entre a Semar e o Ibama, intermediado pelo Procerrado. Além disso realizamos treinamentos sobre queima controlada nas comunidades rurais dos municípios de Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Currais, Palmeira do Piauí, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena e Uruçuí”, afirma o superintendente de Meio Ambiente da Semar, Carlos Moura Fé.

Além do combate aos incêndios, os brigadistas realizam plantio de mudas em áreas específicas dos municípios atendidos pelo Procerrado, como ocorreu em Baixa Grande do Ribeiro no início do mês de outubro. “Essas mudas são ações pontuais que desenvolvemos onde se observou focos de incêndio, numa tentativa de devolver parte da vegetação perdida”, explica Samuel Maia, consultor especialista em combate e prevenção de incêndios florestais da Semar.

Sobre o Procerrado

“O Procerrado atende aos municípios de Baixa Grande do Ribeira, Currais, Palmeira do Piauí, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena e Uruçuí. Os critérios para a escolha destas cidades foram: desmatamento superior a 25 km² (2009/2010); Área de remanescente superior a 20% ou Áreas Protegidas (Terras Indígenas, Territórios Quilombolas e Unidades de Conservação). O curso de formação de brigadistas é uma das ações desenvolvidas no âmbito deste projeto”, afirma o secretário de Estado do Meio Ambiente, Ziza Carvalho.

Ccom