Feiras da agricultura familiar movimentam o estado

A agricultura familiar do Piauí estará em festa em quatro municípios, desta quinta-feira (27) até domingo (30). É que as cidades de Cocal, José de Freitas, Valença e Pedro II vão realizar suas feiras da agricultura familiar como forma de fomentar a atividade em seus territórios. Os eventos são realizados pelas prefeituras, em parceria com os Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais desses municípios e secretarias municipais de Agricultura.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR) tem incentivado esses eventos de comercialização, uma vez que um dos grandes entraves dos produtores é a comercialização. A feira garante aos agricultores familiares a venda dos produtos a preços justos, evitando atravessadores. Também é uma oportunidade de troca de conhecimentos e cultura.

De acordo com o diretor da Agricultura Familiar da SDR, Antônio José Pereira, vale ressaltar que, durante esses eventos, os agricultores familiares contam com a presença do Banco do Nordeste, apresentando ações de crédito e liberando, em média, R$ 100 mil de crédito, por feira. Outros parceiros como o Sebrae, Emater, Senar e movimentos sociais realizam cursos e capacitações de fortalecimento dessa atividade.

Pedro II

A cidade de Pedro II realiza, nesta sexta-feira (28), o 3º Festival das Sementes da Fartura do Piauí, a partir das 8h, na praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Um dos organizadores do evento é o Fórum de Convivência com o Semiárido, que traz à feira a importância da utilização das sementes crioulas, em detrimento das sementes híbridas e uso de agrotóxicos.

Na ocasião, também serão apresentadas novas tecnologias adotadas para trabalhar no resgate dessas sementes tradicionais da agricultura familiar e ainda as vantagens do uso dessas sementes, que são mais resistentes que as híbridas.

Além de apoiar as feiras, a SDR tem executado ações complementares para o fortalecimento da agricultura familiar no Piauí, como a distribuição de kits de irrigação, distribuição de sementes e mudas; e também ações no melhoramento de infraestrutura com a implantação de cisternas e perfuração de poços.

