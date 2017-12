Detran realiza ações educativas e de fiscalização no réveillon no litoral

O destino de muitos turistas neste fim de ano é o litoral do Piauí. Ciente disso, o Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI) realizará ações de orientação, educação e fiscalização de trânsito com o intuito de conscientizar e sensibilizar os condutores para os cuidados na direção.

A partir desta quarta-feira (27), uma equipe de educadores de trânsito estará em Parnaíba e Luís Correia recepcionando os turistas que chegam para curtir as praias. Será distribuído material informativo chamando a atenção para a importância dos equipamentos de segurança, sobre o excesso de velocidade nas vias, dentre outras dicas, tudo com o intuito de, assim, evitar acidentes e demais transtornos provocados pela imprudência e desrespeito às leis do trânsito.

De acordo com Jeovanna Moura, diretora da Escola Piauiense de Trânsito (EPT) do órgão, as atividades que serão desenvolvidas irão reforçar a ideia de um réveillon pacífico, preparação e comemoração de um ano que estar por vir e que não combina com acidentes ou mortes no trânsito. "Os técnicos da escola darão destaque à importância da prevenção e educação no trânsito alertando para o perigo de misturar álcool e direção principalmente entre os jovens, respeito às sinalizações, uso dos equipamentos de segurança”, pontuou.

A diretoria de Infrações do Departamento está realizando blitzen com o intuito de organizar o trânsito nas principais vias de acessos às praias, como a do Coqueiro e Barra Grande, a ação contará com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) e Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPTran).

“Trata-se de uma época de grande fluxo de veículos no litoral, o que exige atenção especial por parte do Detran, a fim de prevenir excessos para que todos aproveitem as festas de maneira consciente e segura. Essas ações conjuntas são essenciais para os condutores se conscientizarem quanto aos perigos que o trânsito pode oferecer nesta época”, salienta Levi Gomes, diretor de Infrações.

