Agespisa reduz produção de água no litoral para instalação de bomba

A Agespisa vai instalar na próxima segunda (18), uma nova bomba na Estação de Tratamento de Água de Parnaíba, com o objetivo de incrementar o abastecimento da região.

Por conta do serviço, a distribuição de água será reduzida em 50%, nas cidades de Parnaíba, Luís Correia e no Povoado Pedra do Sal. A redução vai ocorrer a partir das 6h do dia 18 e a previsão é de que o serviço seja concluído às 18h do dia 19, terça-feira. A Agespisa recomenda o uso racional da água nesse período.

Para mais informações, os moradores podem ligar 0800 086 8888. O serviço funciona 24 horas, inclusive aos feriados. A ligação é gratuita também de telefones celulares.

Produção em Parnaíba

A Agespisa está produzindo 43,2 milhões litros de água por dia em seu complexo de produção na cidade de Parnaíba, composta por quatro estações de tratamento de água. Elas abastecem também a cidade de Luís Correia e as praias Peito de Moça e Coqueiro.

Ascom