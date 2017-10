Perdoar por amor é uma péssima decisão

Existem muitos motivos para perdoar um erro ou até mesmo uma traição no relacionamento. Você pode avaliar a gravidade, a frequência e as condições em que o fato aconteceu. Pode considerar outros fatores, como as demais qualidades da pessoa ou o que é de fato mais importante para você em uma relação.



Esse tipo de reflexão é bastante compreensível e contribui, em caso de se decidir pelo perdão, para que a crise seja superada. O problema é que muita gente perdoa por amor.

Você deve estar me achando a pessoa mais insensível do mundo, ao questionar esse sentimento como um bom motivo para perdoar, mas analisemos o risco da seguinte frase: “Você me traiu, mas eu te amo. Então, te perdoo”.

Na prática, quem foi traído está dando um aval para que a pessoa cometa outro erro. O pensamento de quem recebeu o perdão poderá ser: “Se me ama, vai me perdoar até quando o sentimento existir”. E nós sabemos o quanto é difícil um amor acabar, não é mesmo?

Seguindo esse raciocínio, a probabilidade do relacionamento se transformar em sofrimento constante aumenta consideravelmente. Perdoar somente por amor ao outro é um atestado de falta de amor próprio.

Por ser uma das atitudes mais nobres que existem, o perdão deve ser oferecido com moderação. Não é todo mundo que merece os benefícios de um ato tão grandioso.

Nayara Felizardo