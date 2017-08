Os homens traem porque as mulheres perdoam

Existe uma questão cultural que responde o questionamento de muitas mulheres sobre a infidelidade dos homens. Quando ainda nem sabem o falar, os bebês já “têm” várias namoradinhas. Na escola são o “terror com as coleguinhas”. Na adolescência são os pegadores.

O estímulo à poligamia masculina começa muito cedo. É como uma prova de virilidade. Enquanto isso, as mulheres são ensinadas a respeitar e a perdoar. Se o mundo fosse normal, essa lógica seria absurda. Mas as coisas seguem assim, de cabeça pra baixo, por causa da nossa cultura machista.

O homem trai e nem mesmo se preocupa em ter cuidado para não ser descoberto. Ele sabe que, ao beijar outra mulher na frente de todo mundo, as duas envolvidas no triângulo vão saber da existência uma da outra. Mas isso não importa, porque ele tem segurança de duas coisas: a namorada/esposa vai perdoar e a outra mulher vai continuar com ele, mesmo sabendo que é comprometido.

É como uma bola de neve. O homem trai porque sabe que não vai perder nada por isso, e a mulher aceita a traição porque foi ensinada a perdoar. Existe ainda aquela ideia, muito favorável para eles, de que todos os homens são iguais. Ou seja, terminar com um, não resolveria o problema porque o outro vai fazer a mesma coisa.

E assim eles seguem se divertindo com a infidelidade e as elas perdoando a traição. Casais vivem uma vida inteira dessa forma, comemorando bodas às custas sofrimento da mulher.

Alguém pode dizer que as coisas estão mudando, que as mulheres aceitam menos as traições, mas isso é uma grande ilusão. Basta fazer uma pesquisa rápida entre os casais que conhecemos. A mudança ocorrida ao longo de séculos não representa coisa alguma diante do que realmente deveria acontecer.

Não estou defendendo que a monogamia seja a única forma de garantir felicidade. O amor livre está aí para mostrar que existem inúmeras maneiras de se relacionar, mas a liberdade tem que valer para ambos os sexos.

A bola de neve só vai parar de crescer quando as mulheres tomarem atitude. Elas podem não perdoar, podem não aceitar relacionamento com homem comprometido, ou ainda podem exercer o direito à infidelidade também. Afinal, se eles traem, porque elas não poderiam?

Nayara Felizardo