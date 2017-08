Na aula de hoje, vamos ensinar aos homens como dar prazer

A minha conversa hoje é com os homens e é sobre o prazer das mulheres. Dizem as más línguas que uma mulher que se relaciona com outra sabe melhor sobre esse assunto, mas não é bem assim... A questão é outra e eu até falei mais ou menos sobre isso em um post. Só que agora vamos aprofundar.



Venham aqui, amiguinhos. Na aula de hoje falaremos sobre penetração e sexo oral.

Não fiquem abismados, mas pouquíssimas são as mulheres que têm orgasmo com penetração. Vocês deveriam saber disso, se não fossem tão desligados em conhecer melhor o corpo e o prazer femininos.

Quase todas as mulheres só gozam com o estímulo correto do clitóris, que é externo. E as raras mulheres que têm orgasmo com a penetração é porque, antes, foram bem estimuladas com preliminares, o que deixa o Ponto G mais sensível.

Quando falo de preliminares, caros homens, não me refiro a um sexo oral rápido e feito com nojinho. Primeiro que sexo oral nem deve ser considerado preliminar, é sexo mesmo e precisa ser considerado por vocês como tal. É ele que faz a quase totalidade das mulheres chegarem ao orgasmo.

Vocês têm mãos, dedos, língua, têm o seu corpo todo para usar, mas não usam. E quando fazem isso, não é com a dedicação ideal. Sequer acariciar uma mulher vocês sabem, amiguinhos. Às vezes passam a mão no corpo dela só para dar prazer a vocês mesmos.

Eu fico possessa quando sei que alguns de vocês não gostam de fazer sexo oral e que se irritam com as preliminares. Como dizem gostar tanto de mulher e ficam com essa frescura? É algum transtorno mental, é?

Por causa disso é que o máximo que vocês conseguem é fazer uma mulher fingir orgasmo. E também é por essa incompetência em dar prazer, que muitas perdem o gosto por sexo. Aí vocês dizem que o problema é com a mulher, saem por aí falando que ela é frígida, que você tem que buscar fora o que não tem em casa.

Além de ser ridícula, essa atitude ainda é desonesta e machista, ao não reconhecer que o problema é você achar que seu pênis é o super-poderoso causador de orgasmos múltiplos. Volte ao terceiro parágrafo desse texto e reflita sobre ele novamente.

Quando vocês entenderem que esse órgão no meio das suas pernas não é o mais importante, aí vão começar a dar prazer de verdade a uma mulher.

Nayara Felizardo