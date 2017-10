A pedofilia não está no museu

A Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde define a pedofilia como preferência sexual por crianças, ou seja, trata-se de uma perversão, um desvio sexual que leva um indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por meninos ou meninas.



O Estatuto da Criança e do Adolescente trata de crimes envolvendo a pedofilia. São eles: utilização de criança ou adolescente em cena pornográfica ou de sexo explícito; comércio de material pedófilo; difusão de pedofilia; posse de material pornográfico; simulacro de pedofilia e aliciamento de menores.

Importante destacar que a expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais.

Diante dessas informações, causa estranhamento que a performance com nu artístico, exibida na semana passada dentro do Museu de Arte Moderna, tenha sido acusada de pedofilia. As imagens divulgadas na internet mostram uma criança tocando os pés e as mãos do artista, sem referência alguma à pornografia ou ao sexo explícito.

Importante alertar a população que inexistem registros policiais, denúncias ou boletins de ocorrência sobre aliciamento, abuso ou estupro de menores praticado dentro de um museu, na presença de dezenas de pessoas, durante uma performance artística.

Por outro lado, diariamente é noticiado o crime de pedofilia praticado dentro dos lares brasileiros. Os criminosos, em vez de artistas, são pais, padrastos, tios, amigos, vizinhos, enfim... pessoas próximas das vítimas e de seus familiares.

A pergunta que fica é: essas crianças, verdadeiramente vulneráveis aos pedófilos, são protegidas? A preocupação dos mais conservadores é mesmo com as vítimas ou com a liberdade artística? O que incomoda de verdade é a pedofilia ou simplesmente a naturalização da nudez?

Nayara Felizardo