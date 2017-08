A importância de um P.A na vida da mulher solteira

Toda mulher solteira precisa de um P.A. Para quem não sabe o que significa a sigla, vai a dica: P@$ Amigo para mulheres hetero ou bissexuais / P@$&*$!# Amigo para as mulheres lésbicas ou bissexuais. Didaticamente, é aquela pessoa que você faz sexo quando tá com vontade, mas não mantém relacionamento afetivo.

Um P.A cumpre muito bem a função de evitar que a mulher fique carente a ponto de cair nas garras de uma pessoa qualquer, que não tem nada a oferecer em um relacionamento, mas finge - às vezes impecavelmente - que é alguém perfeito.

Quando uma mulher está carente, seja de sexo ou de afeto, corre grandes riscos de se envolver com a pessoa errada ou de criar expectativas que nunca são alcançadas. A consequência imediata dessas experiências ruins é se julgar alguém com “dedo podre” e perder as esperanças de encontrar uma pessoa que realmente valha a pena.

Mas, atentai bem (sim, há sempre um porém), se a carência da mulher é afetiva, um P.A não vai resolver. Pelo contrário, poderá agravar ainda mais a situação. Nesses casos, o melhor a fazer é esperar o milagroso remédio chamado tempo. Voltar para si mesma, enxergar-se como uma mulher maravilhosa e que, por isso, não merece nada menos que uma pessoa igualmente maravilhosa.

Agora, se a carência for apenas sexual, é nesse momento que um P.A se faz necessário, desde que (novamente o porém), não haja envolvimento afetivo. Se apaixonar, nesse caso, só vale a pena se a pessoa comprovar que merece subir na carreira e se tornar namorado (a).

Importante lembrar que um P.A precisa atender a pelo menos cinco pré-requisitos. Primeiro, tem que ser solteiro porque você não precisa de um problema com outra mulher. Segundo, tem que ser disponível porque um P.A difícil não cumpre bem o seu papel. Terceiro, tem que ser bom de cama por motivos óbvios. Quarto, tem que saber se colocar no lugar de P.A e não fazer exigências desnecessárias. Quinto, tem que ser uma pessoa legal, que não vá sair por aí te julgando.

Toda mulher sexualmente satisfeita é feliz. E uma mulher feliz sabe exatamente o que quer. E, consciente do que quer, não vai deixar vida de solteira, com um P.A interessante, por um namoro medíocre.

Nayara Felizardo