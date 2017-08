Nova agência terá mais de 130 cargos

O Governo de Michel Temer incorre em nova contradição ao incentivar, por um lado, a demissão voluntária de servidores e, por outro, criar novos cargos. Foi publicada ontem Medida Provisória que estabelece a criação da Agência Nacional de Mineração (ANM) com o quadro de 139 servidores, com excelentes salários. A cúpula da agência – presidente e diretores – será indicada por Temer e ganhará até R$ 30 mil mensais.

Comissionado$

A agência terá 40 Cargos Comissionados de Gerência-Executiva - CGE, de Assessoria e de Assistência – CAS, “de livre nomeação”.

Efetivos

Os demais postos da Agência Nacional de Mineração serão ocupados por técnicos; “ocupação privativa de servidores públicos federais efetivos”, diz o texto da MP.

Navalha tímida

Em março, o Governo cortou apenas 54 cargos das agências reguladoras, a maioria na ANAC, ANTT e Antaq.

Linha cruzada

O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) vai se filiar a um partido nanico que pode se coligar com o PTB para 2018, na sua chapa presidencial. Admite que tem conversado com Roberto Jefferson, o presidente do PTB, mas nega que seja sobre eleições. Já o ex-mensaleiro diz que pode conversar mais com Bolsonaro quando ele quiser.

Quase lá

Ontem, Bolsonaro relatou que está “99,9% fechado” com um partido. Ele deve anunciar semana que vem a filiação. Vai levar dois filhos juntos – um estadual e um federal. Em tempo, Bolsonaro não conversa há 7 meses com Pr. Everaldo, presidente do PSC.

Brizolinha

O ex-ministro do Trabalho Brizola Neto será reeleito dia 3 de setembro presidente do diretório do PDT em São Gonçalo (RJ). Ele quer disputar o Governo do Estado. Mas vai depender das articulações de Carlos Lupi e Ciro Gomes – que estarão na convenção.

Giroflex ligado

Com interfaces internacionais e crimes violentos, o PCC saiu do bojo do DEA (a força antidrogas) e já é tratado sigilosamente por americanos como facção terrorista.

Italianos

Além de Palocci e Eduardo Cunha, presos, e Tadeu Filippelli, livre após prisão, Aldemir Bendine tem cidadania italiana. A PF desconfiava de que ele sairia do País.

Água no vinho

Temer sancionou a Lei nº 13.470, que cravou no calendário turístico a Festa do Vinho Goethe em Pedras Grandes (SC). Coisa de Osmar Serraglio (então ministro da Justiça) e do catarinense Edinho Bez (seu assessor), mas não do deputado e ex-governador Esperidião Amin, que absteve-se de votar na proposta.

Aqui, não!

Diante das últimas invasões e ameaças do MST, a segurança na fazenda Santa Mônica (GO) está reforçada. A propriedade - entre as cidades de Corumbá de Goiás, Abadiânia e Alexânia – pertence ao presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).

Cercado

Há dois anos, a fazenda Santa Mônica foi invadida por 3 mil famílias ligadas ao MST. Nesta quinta, 27, jovens ligados ao movimento protestaram em frente à mansão Macedo, localizada no bairro Aldeota (Fortaleza), residência de Eunício.

Na fila

Representantes do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais aguardam, desde fevereiro, resposta ao pedido de audiência com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. Essa semana, foram proibidos de entrar na sede da pasta.



História

Nestor Rocha, do Instituto Preservare, inaugura amanhã o Museu do Café na Fazenda São Luiz da Boa Sorte, perto de Vassouras, com acervo desde 1830 da região do Vale.

Ponto Final

“Nosso futuro é promissor e o dia de hoje é de comemoração.”

Do ministro Moreira Franco (Secretaria Geral da Presidência)

