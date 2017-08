INSS online

O presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Leonardo Gadelha, iniciou ofensiva operacional para desafogar as agências e investir no conceito de dinamismo, eficiência e conforto para o potencial beneficiário da aposentadoria. Fez um pente-fino do qual surgiu uma lista de 7 mil brasileiros que poderão se aposentar em breve, e os quais vão receber uma carta do INSS mostrando as vantagens de fazer um breve cadastro pelo serviço de telefone 135. “Temos um problema histórico de agendamento. Se tivermos uma base cadastral, melhora muito”, relata à Coluna.

Geração digital

O INSS treinou atendentes e reforçou os três call-centers que têm. Gadelha aposta nas gerações que vão ser atendidas, daqui 15 ou 20 anos, apenas pelo INSS digital.

Carro 27

O carro nº 27 do Senado, do qual o senador Reguffe (DF) abriu mão e devolveu à direção da Casa, estava em vaga de renomada banca de advocacia ontem em Brasília.

Relator-devedor

Relator da Reforma Trabalhista, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) aparece na lista de calote da Procuradoria da Fazenda Nacional: Débito de R$ 114.699,13.

Foiçada

Criado como uma das bandeiras sociais da gestão petista, o Pronera (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária) segue em ritmo de extinção pelo Governo. O Pronera – que atende a acampados da alfabetização até a universidade – já teve orçamento de R$ 30 milhões; caiu para R$ 9 milhões esse ano e não passará de R$ 3 milhões em 2018.

Acabou a tinta

Desde que Temer assumiu a presidência, o Incra, sob o comando do engenheiro Leonardo Góes Silva, cessou a divulgação de dados e investimentos do Pronera. O último levantamento disponível é de abril de 2016, quando Dilma Rousseff se despedia.

Bancada do apito

Os ministros palacianos ficaram surpresos com o poder de articulação política da turma. Ao receberem 44 índios da etnia Xerente no Planalto, na terça, descobriram que três índios são vereadores na pequena Tocantínea (TO), e numa bancada suprapartidária: Ivan Xerente (PV), Raimundo Xerente (PSDB) e Valci Xerente (SD).

Cicerone

A visita ao presidente Temer e ministros foi promovida pelo secretário da Secretaria Nacional da Juventude, Assis Filho.

Povo atento

Acostumado a circular numa Mercedes vermelha por Brasília, e a frequentar os melhores restaurantes, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) mediu a satisfação do eleitor no seu Facebook. Postou “Teresina é feita do trabalho, da luta e do suor do seu povo”. Foi desancado nos comentários.

Nova Justiça

A Justiça tem sido mais branda com mandatários enrolados. Por muito menos, a PF levou o então governador do DF José Roberto Arruda para a cadeia por tentativa de obstrução de Justiça. Na terça, o governador do RN, Robson Faria, pelo mesmo motivo, tomou café sossegado em casa enquanto a policiais cumpriam apenas buscas.

Voo solo

Na última entrevista – concedida à e-webtv da Coluna – o ex-senador boliviano Roger Molina revelou que voltaria a La Paz para se candidatar. Agora, outra revelação: Era o potencial vice na chapa de Tuto Quiroga à Presidência da Bolívia.

Segurança total

A CCJ da Câmara vai ter uma semana temática para dar celeridade a projetos de lei que tratam de segurança pública, por decisão do presidente deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), especialista no tema. A oposição prometeu não obstruir a pauta.

Visita

O senador chileno Guido Girardi, especializado em Saúde, palestra hoje no seminário sobre doenças crônicas não transmissíveis, a convite do senador Cristovam (PPS/DF).

CAIXA Preta

Já passou uma semana do prazo e a Caixa não responde – nem pela lei de acesso à informação – sobre a lista de eventos patrocinados nos últimos dois anos. Mi$tério.

Ponto Final

Piada que circula em Brasília. O ator Fábio Assunção é o primeiro petista que fez o caminho inverso: saiu do camburão para entrar no partido. Ao contrário de outros.

