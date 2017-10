Em duelo entre brasileiros, Bruno Soares derrota Demoliner

Na madrugada desta quinta-feira, os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Demoliner se juntaram às suas respectivas duplas e duelaram em busca da vaga na semifinal do ATP de Tóquio. Após pouco mais de um hora de partida, a dupla favorita do confronto, formada por Jamie Murray e Soares derrotou Marcus Daniell e Demoliner por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.



O amplo domínio da dupla cabeça de chave número dois do torneio ficou presente em toda partida. Fechando os game sem que sacavam com facilidade, Murray e Soares dificultaram muito a vida dos adversários buscando uma quebra de serviço. O esforço foi recompensado no sexto game da partida, quando conseguiram a primeira vantagem no placar. Se aproveitando da dianteira no placar, a dupla fechou o primeiro set em 6/3.

No segundo set, a vantagem em favor da dupla formada pelo brasileiro e inglês foi construída ainda mais cedo. Logo no terceiro set, Murray e Soares conseguiram quebrar o saque de Marcus Daniell e Demoliner e abrir 2/1 no placar. Jogando de maneira confortável e sem dar chances a uma resposta da dupla adversária, os favoritos fecharam a partida com um 2 sets a 0, após um 6/4.

Na próxima fase, Murry e Soares encaram o experiente canadense Daniel Nestor e o britânico Dominic Inglot, que eliminaram o austríaco Dominic Thiem e o argentino Diego Schwartzman por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 10-3.

