Bola nas costas

Apesar do esforço do pessoal do presidente Michel Temer, ministros, governadores e líderes aliados são cada vez mais escassas as chances de aprovação do texto enxuto da reforma da Previdência na Câmara. O Governo conta hoje com 268 votos, revela levantamento da consultoria norte-americana Eurasia. A sondagem revela altos índices de reprovação de partidos representados por ministros. No PSDB, prestes a desembarcar de três pastas, são entre 19 e 24 votos antirreforma; no PMDB, partido de Temer, entre 10 e 12 são contra; PSD, do ministro Gilberto Kassab, são de 15 a 20 votos.

Psicoténico já!

O bombeiro do DF tem precedente. Há 3 meses ocorreu caso similar na ANTT. Em Minas, funcionário surtou, pegou viatura e saiu disparado pela BR até ser interceptado.

Malhete fraco

A ministra presidente do STF e do CNJ, Cármen Lúcia, está sem moral com os Tribunais de Justiça. Só 2 divulgaram a lista de salários de juízes e desembargadores.

Por bons alunos

Vem aí a nova Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio. O MEC pode resgatar a OSPB e Moral & Cívica. Fazem falta para a geração que bate em professor.

Puxadinho

Filho do ex-diretor geral do Senado e hoje deputado distrital Agaciel Maia, o homônimo foi admitido na Infraero mês passado com salário de R$ 17 mil. Por lá bate ponto já, desde 2016, o filho do presidente do PR, o preso Antônio Carlos Rodrigues.

Sigilo

Como a Coluna citou, o ex-PGR Rodrigo Janot declinou do convite para depor à CPMI da JBS. Em ofício ao presidente da comissão, Ataídes Oliveira (PSDB-TO), Janot alega que “o sigilo profissional imposto aos membros do MP impede-lhe de prestar quaisquer esclarecimentos sobre os atos praticados em razão da função desempenhada”.

Desaparecidos

Deputados cobram do Itamaraty e da Polícia Federal novas informações das investigações sobre os brasileiros desaparecidos há mais de um ano, quando tentavam a travessia ilegal para os EUA em um barco, via Bahamas.

Nau

O presidente da comissão que apura o desaparecimento dos 12 brasileiros, Reginaldo Lopes (PT-MG), mantém a suspeita de que a viagem “foi feita em embarcação ilegal que teria naufragado na travessia das Bahamas para os Estados Unidos”.

S.O.S. consular

O deputado pretende ouvir hoje, em audiência na Câmara, a diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior do Itamaraty, Luiza Lopes da Silva, e o delegado da PF da Operação Piratas do Caribe, Raphael Baggio de Luca.

Corrupção

Cresceu muito o número de servidores federais demitidos por peculato e outros crimes. O Ministério da Transparência e CGU apresenta na quinta um balanço das ações de combate à corrupção. O evento será realizado no Auditório do Banco Central e integra a série de atividades em comemoração ao Dia Internacional Contra a Corrupção.

É fogo!

O juiz que converteu a prisão temporária em preventiva para o bombeiro que seqüestrou caminhão da corporação em Brasília baseou-se em informações policiais as quais a Coluna antecipou ontem: ele queria uma tragédia, tinha objetivo de colidir o veículo contra o Congresso Nacional, e também colocou vidas em risco.

Síndrome do coitado

.. em qualquer outro país do mundo, isso seria classificado como tentativa de ato terrorista. Menos no Brasil, que costuma fechar os olhos para seus problemas.

Vai mals

Vai ‘mals’ a BR Malls, que controla shoppings no País. O grupo vendeu três shoppings para fundo de investimentos e negocia outros três com a Brasil Plural e Vinci Partners.

Banda de Ipanema

Carnaval chegando, será bom avisar por já – o que, para o folião que cai na farra, não fará diferença. A Banda de Ipanema deve ter o desfile reduzido em meia hora.