Austeridade compromete políticas de combate à violação dos direitos humanos

Austeridade econômica compromete políticas de combate à violação dos direitos humanos

A austeridade econômica, com a redução e contingenciamento de recursos, atinge em cheio programas e ações de combate à violação dos direitos humanos no Brasil. É o que mostra amplo relatório produzido pela Plataforma DHESCA no período de abril a setembro de 2017. Nas 128 páginas, são detalhados o “desmonte” da política de agricultura familiar, a violação dos direitos humanos da população afetada pela tríplice epidemia (dengue, chikungunya e zika), o aumento vertiginoso da violência nas favelas cariocas e as violações dos direitos indígenas – além dos ataques à população em situação de rua e em ocupações de moradia.

Violência crescente

O relatório registra a crescente violência no campo e aponta que a “descontinuidade de ações do Executivo demonstra a disposição do Governo Temer em não atender a direitos básicos”.

Sangue no campo

De acordo com o levantamento da Plataforma DHESCA, nos últimos 9 meses, foram registrados 65 assassinatos no campo: “Em 2015, foram 50 assassinatos; sendo que em 2016, foram 61 mortes, ou seja, em um ano houve um crescimento de 22%”.

Genocídio

Sobre violência no Rio de Janeiro, o relatório resume: “Com o agravamento dos dispositivos de violência, militarização e racismo, é possível denominar este padrão de intervenção como uma política de genocídio do povo negro”.

Sem detalhes

Procurada pela Coluna, a Petrobras não entrou em detalhes sobre as tratativas que levaram à parceria com a petrolífera americana ExxonMobil.

Escalados

Além do Palácio do Planalto, os ministérios estão de portas abertas em dias de mutirão por votos para derrubar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. A pasta das Cidades, comandada pelo tucano Bruno Araújo (PE), é uma das mais acessíveis. Nos últimos sete dias, dez deputados passaram pelo gabinete de Araújo, entre eles Carlos Marun (PMDB-MS), líder da tropa de choque de Temer na Câmara.

Esculhambação

Indagado pelo colega Orlando Silva (PCdoB-SP) como estava a votação em plenário da Câmara, o deputado Sílvio Costa (Avante-PE) resumiu: “Não sei; tá uma esculhambação”.

Mantra

O senador Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE) recorreu ao mantra dos políticos ao comentar a aprovação da reforma política: “Não é ideal, mas trará avanços”.

Contra Trump

Ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, taxa como “gravíssimas” as ameaças de Trump de intervenção na Venezuela: “Isso é gravíssimo, porque traz de volta a doutrina Monroe (A América para os americanos)”.

Dilma recusa convite mineiro

Apesar da pressão e da pesada campanha nas redes sociais de deputados e militantes mineiros, a ex-presidente Dilma Rousseff decidiu manter seu domicílio no Rio Grande do Sul. A petista teria até esta sexta-feira, 7, para migrar e concorrer às eleições de 2018 pelo Estado governado pelo amigo Fernando Pimentel.

Reprovação

É cada vez menos provável a candidatura de Dilma ao Senado em 2018. Além de ter sumido da cena política após o impeachment, recente sondagem da Paraná Pesquisa mostrou que, no Sul, a reprovação à petista chega a 72,1%.



Na berlinda

O senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) se prepara para deixar definitivamente a presidência do partido se o STF decidir mantê-lo afastado do mandato na próxima semana.

Preservativos

Casas noturnas terão que a distribuir preservativos e folhetos informativos sobre doenças sexualmente transmissíveis, em especial a Aids. É o que prevê projeto aprovado na Comissão de Seguridade da Câmara.

Nota 10

A estudante Bruna Neri Cardoso Brandão, do Colégio Militar Dom Pedro II, de Brasília, foi a vencedora do concurso de redação do projeto Jovem Senador 2017.

Ponto Final

“Acredito que não só o produtor rural, mas todo cidadão de bem tem que ter o direito de ter uma arma para defender sua família”

Do deputado da ‘bancada da bala’ Alberto Fraga (DEM-DF)

ODIA