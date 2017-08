A lista de Dodge

A futura Procuradora Geral da República, Raquel Dodge, vai entrar mostrando serviço dia 18 de setembro. Na equipe que ela monta, há convicção de que o colega Rodrigo Janot ‘se esqueceu’ de personagens do PT nas denúncias no âmbito da Lava Jato. Embora não estejam mais na alçada da PGR, a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente da Petrobras José Gabrielli e o ex-senador Aloizio Mercadante – flagrado numa situação tão comprometedora quanto a de Delcídio do Amaral – ainda podem ser denunciados por procuradores regionais do MPF da Lava Jato em Curitiba e Brasília.

Contrapeso

Há algo mais que o juridiquês na frase do presidente Michel Temer de que “A saída de Janot deixará a Lava Jato no rumo correto”. Ele fala do contrapeso nas denúncias.

Meirelles

Henrique Meirelles orbita em dois cenários eleitorais para 2018. Num, ele sai candidato ao Planalto com um do PMDB de vice. Em outro, ele é vice de João Dória (PSDB).

Por ora

O deputado federal Júlio Delgado desbancou o ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda e vai dirigir o PSB mineiro. Em suma, Lacerda dá adeus à disputa ao Governo.

Não é..

A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, postou no Twitter mensagem de apoio a Nicolas Maduro no estilo figadal que não tem mais campo no embate político. “Força Maduro, em 2018 estaremos governando Brasil juntos (sic) e subjugando nossos inimigos (..) e destruiremos de vez a direita na Venezuela e no Brasil”.

..por aí

A mensagem de Gleisi vai contra o bom senso que prega o diálogo com adversários ideológicos em prol do bem comum de um país. Petistas históricos não concordam com essa linha da senadora. Ela faz discurso de garota da UNE, que já dirigiu no Paraná.

Fala, Felisberto!

Tem gaiato em Brasília defendendo que o advogado Felisberto Córdova, que chamou um desembargador de ‘ladrão’ e ‘safado’, discurse também no STF e no STJ.

Na mira

O deputado petista Gabriel Guimarães está com situação ruim no partido em Minas. Posições divergentes e proximidade com o tucano Aécio Neves pesam contra ele.

Parte do jogo

O deputado federal Pedro Fernandes (PTB-MA) confidenciou no whatsapp a lógica da vitória de Temer no plenário: “A bancada de oposição afirma que a base votou no Temer por emendas, e eles receberam as emendas para dar o quorum. Michel Danado, pagou mais pelo quorum do que pelo voto”.

Peso da lei

A Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), que defende no STF a realização das vaquejadas, quer que as Assembleias estaduais aprovem lei para penalizar maus tratos contra os animais usados nas competições. Estados do Nordeste, além de Goiás, São Paulo e Paraná têm tradição na vaquejada.

Direito animal

A ABQM considera necessário constar na legislação obrigações quanto à alimentação, ao descanso e à liberdade comportamental dos animais, além de responsabilizar os humanos pelo bem-estar animal. Mas a questão não ficaria com lei federal.

Assim é fácil

Túlio ‘Maravilha’ roda o País por recorde de gols. Um observador que acompanha o ‘jogo das estrelas’ diz que sempre aparece um pênalti, e Túlio converte. Foi assim no fim de semana em Muriaé (MG). Ano passado, na vizinha Laranjal, a mesma situação.

PMDB histórico

A História do PMDB no Palácio do Planalto: três presidentes no cargo sem um voto. Um falecido, pouco lembrado; um zumbi patrimonialista e um na porta do camburão.

Canta, Elza!

Elza Soares, que passou um susto num voo que voltou a aeroporto há dias, concorre com 26 candidatas ao prêmio Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós, da Câmara.

Vale assistir

O ex-prefeito Saturnino Braga – que deixou o Rio bem melhor do que é hoje – é o convidado do Ciclo de palestras sobre a política brasileira, que ocorre hoje no Oi Casa

