Portugal e sua história cervejeira

Olá pessoal! Estou começando uma viagem cervejeira por alguns locais da Europa, e a primeira passagem é por Portugal, a linda Lisboa. Fazendo uma pesquisa em locais que eu poderia saber mais sobre a cerveja no país, encontrei na Praça do Comércio, grande centro turístico de Lisboa, o Museu da Cerveja.

A visita ao memorial da cerveja custa 5€, com direito a uma taça de Chopp Super Bock. Então o passeio começa com a história da cerveja em Portugal através de painéis que contam os fatos que marcaram a cerveja no país, há também vários utensílios que se usavam nas produções de Cerveja, as cervejas de vários países de língua portuguesa.





O que podemos verificar é que a cerveja em Portugal teve grande influência de cervejeiros germânicos uma vez que Portugal queria diminuir a importação de cervejas e assim contrataram mestre-cervejeiros principalmente da Alemanha a fim de produzirem cervejas que pudessem concorrer em qualidade com as importadas.

Um outro fato bem curioso é que no século XVIII, o então Rei de Portugal, Dom João V proibiu a venda de bebidas alcoólicas por estar influenciando de forma negativa a vida dos portugueses, ou seja, na época o entendimento é que a bebida alcoólica deixava o povo mais violento, porém tempos depois havia era propaganda em jornais com os benefícios da cerveja para a saúde.







O ponto final da visitação foi uma salinha escura, meio que assustadora, que mostra a produção de cerveja pelos monges, utensílios, insumos, vestes, uma experiência muito boa e encantamento por ver como era tão rudimentar o processo séculos atrás.

E quando o passeio pelo Museu termina você pode ficar em uma mesa no bar que é anexo e pedir um excelente pastel de bacalhau recheado com queijo de ovelha Estrela apreciando com uma boa cerveja portuguesa na pressão.



Anne Carolinne Carvalho Galdino