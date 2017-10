Lagers: O Universo além das Pilseners

Nesses tempos de Teresina chegando na casa de 45º nada melhor do que uma cervejinha estupidamente gelada para amenizar o calor. Ops! Cerveja estupidamente gelada? SIm, algumas cervejas podem ser bebidas bem geladas porque elas não oferecem aromas e sabores para uma apreciação mais devagar, mais analítica, estamos falando de cervejas da categoria Lager.

Já vimos em artigo anterior o que é Lager e Ale, baixa e alta fermentação respectivamente. Mas o brasileiro em massa consome um estilo de cerveja Lager, que são as famosas American Lager.

Dentro da categoria Lager temos algumas divisões de estilos de acordo com o guia do Brewer Association, que é uma entidade comercial que representa as microcervejarias norte-americanas desde 1978 e visa a promover o desenvolvimento do setor microcervejeiro como um todo, unindo produtores, representantes comerciais e consumidores. O Guia do B.A. é o orientador para o concurso do World Beer Cup, então de acordo com ele se categoriza as Lagers de origem Européia-Germânica, Lagers de origem Norte Americana e Lagers de outras origens:

As Lagers de origem Européia-Germânica são cervejas no qual obedecem a lei de pureza alemã no qual os ingredientes utilizados são apenas água, malte, lúpulo e leveduras. Algumas cervejas nesse estilo tem apenas o caráter mais maltado como as German Pilsner, Helles, outras com características de biscoito como as Märzen, tostadas como a Vienna e Bock, chocolate como a Dunkel, algumas cervejas têm aroma e sabor defumado como as Rauchbier, na maioria cervejas desse estilo tem médio amargor e média graduação alcoólica variando de 5% a 6%, temos apenas a Eisbock que devido ao seu processo pode chegar a 14% de álcool. Vamos aos estilos:

German-Style Pilsener

Bohemian-Style Pilsener

Münchner-Style Helles

Dortmunder/European-Style Export

Vienna-Style Lager

German-Style Märzen

German-Style Oktoberfest/Wiesn

Münchner-Style Dunkel

European-Style Dark Lager

German-Style Schwarzbier

German-Style Leichtbier

Bamberg-Style Helles Rauchbier

Bamberg-Style Märzen Rauchbier

Bamberg-Style Bock Rauchbier

German-Style Heller Bock/Maibock

Traditional German-Style Bock.

German-Style Doppelbock

German-Style Eisbock

Kellerbier or Zwickelbier Lager

As Lagers de origem Norte Americana são cervejas que utilizam adjuntos como arroz, milho, e outros grãos diferentes do malte, o que torna uma cerveja extremamente leve no sabor e quase imperceptível aroma como as conhecidas da população brasileira, as American Lager e American Pilsener, que também são cervejas bem carbonatadas que causa aquela sensação de agulhadas na língua, essas sim são as cervejas consumidas bem geladas, poucas cervejas dessa categoria tem um aroma e sabor mais maltado como a Amber e Märzen. Vamos ao estilos

American-Style Lager

American-Style Light Lager

American-Style Amber Light Lager

American-Style Pilsener

American-Style Ice Lager

American-Style Malt Liquor

American-Style Amber Lager

American-Style Märzen/Oktoberfest

American-Style Dark Lager

E por fim temos as Lagers de outros locais como as Baltic Porter, que é uma Porter produzida com leveduras de baixa fermentação, temos a Australasian, Latin American or Tropical-Style Light Lager e Internacional Pilsenser que utilizam cereais não maltados como arroz, milho e outros grãos, sem aromas de lúpulo, corpo baixo e com pouco sabor maltado.

Agora que você já sabe que não existe apenas Pilsener, ou American Lager, que tal se permitir a provar outras lagers, como uma Vienna, uma Märzen, há várias cervejarias brasileiras que produzem esses estilos de Lager, vale a pena adentrar o mundo da cerveja artesanal conhecendo outros estilos, com certeza é um caminho sem volta!

Cheers!