Dia dos pais com muita cerveja artesanal

Você quer o dia dos pais repleto de cerveja artesanal? O Shopping Rio Poty preparou dois dias especiais, 11 e 12 de agosto, para o papai que gosta das cervejas especiais.

Com aumento do mercado consumidor teresinense de cervejas especiais, o Shopping Rio Poty idealizou uma proposta de evento inovadora, com uma vasta programação de palestras, workshop, degustações de cervejas especiais, tudo para os papais que são apaixonados pela bebida.

A Promoção do Dia dos Pais funcionará assim:



A cada R$300,00 em notas fiscais de compras em lojas do Shopping Rio Poty + R$ 10,00, a pessoa tem direito a um brinde de uma caneca exclusiva Tok&Stok, e receberá também 4 voucher para degustação de cervejas artesanais produzidas no Piauí.

Serão disponibilizadas e limitadas a 1000 canecas e 4.000 voucher de degustação de cervejas, sendo 1 caneca por CPF.

A participação das palestras e workshops são de livre acesso, ótima oportunidade para conhecer o mais o universos das cervejas especiais.

Segue programação do evento:







Anne Carolinne Carvalho Galdino