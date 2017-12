Bruges: mais um paraíso na Bélgica cervejeira

Voltando aos dias inesquecíveis na linda Bélgica, basicamente meu último dia foi ir para a cidade de Bruges.

Bruges é encantadora, a 50 minutos de Bruxelas, os trens saem da Estação Midi, dá pra ir fazer um bate volta tranquilo, mas a vontade é de passar mais um dia em Bruges.

A cidade nos faz sentir em um conto de fadas, com um verde estupendo, as construções estilo medieval, as carruagens pelas ruas, os lagos, os canais, ela é tombada pelo Patrimônio Histórico da Unesco desde 2000, e em 2002 ganhou o título de Capital Européia da Cultura.

Mas então Bruges não me atraiu apenas pela sua beleza esplendorosa, mas também pela cerveja, e nessa cidade há uma única cervejaria que fica no centro da cidade, a Halve Maan ("Half Moon"), essa cervejaria é um negócio de família que já passa por 6 gerações desde 1856.

A cervejaria Halve Maan produz as cervejas Brugse Zot Blond, Dubbel e Bok, e Straffe Hendrik Tripel, Quadrupel e Heritage. Anexo à cervejaria há um restaurante onde podemos comer e degustar as cervejas, e uma loja para compra de cervejas e souvenirs.

A cervejaria realiza visitações diárias às 11 e 16h, no meu caso eu não precisei reservar, mas no horário de visitação eu estava lá então consegui uma vaga, o tour pode escolher em inglês, francês ou holandês e o valor é 9 euros por pessoa, a visita é guiada, e nos leva por salas onde aconteciam os processos de produção das cervejas. É um verdadeiro museu da cerveja.

O prédio da cervejaria é muito antigo, portanto, durante a visita é necessário subir muitas escadas, às vezes bem íngremes, vá preparado para isso. Conhecemos maquinários antigos, garrafas que eram usadas no passado, e algumas fotos nos dão uma ideia de como eram feitas as entregas, de porta em porta.

Ao final do passeio chegamos em um dos pontos mais alto de Bruges, com uma visão linda da cidade. Encerrada a visitação pudemos escolher uma cerveja on tap para degustação.

Seguindo o passeio do dia resolvemos ir a um bar que fica bem escondido, numa pequena rua que tem uma porta quase imperceptível, mas achamos. O De Garre mesmo escondido é lotado, possui uns dois andares, a carta de cerveja é enorme que você fica zonzo e indeciso.

No De Garre as cervejas são servidas nos seus copos originais, então aproveitamos para pedir as cervejas Kwak, cujo copo parece aqueles vidros de laboratório de química, e a La Corne, cujo copo é do formato de um chifre.

Saimos do De Garre, apreciamos o lindo campanário de Bruges com sua linda arquitetura, dá pra passar horas olhando a paisagem e se encantando mais ainda por aquela cidade, e além das cervejas a Bélgica é conhecida pelos seus chocolates artesanais divinos e que custam mais caros do que as cervejas, se imagine andando por uma rua que o cheiro de chocolate lhe guia para as melhores lojas. Como eu sempre falo, a Bélgica é uma experiência gastronômica incrível.

E para finalizarmos o nosso passeio de um dia em Bruges, fomos jantar em um restaurante que já tinha pego referências em vários sites, o restaurante Cambrinus, é um restaurante com mais 400 rótulos de cervejas artesanais com um menu de pratos deliciosos e que muitos levam cerveja na receita, os Belgas sabem usar muito bem a cerveja na culinária. E aí fomos pedindo alguns pratos e cervejas, você perde a hora, conversando com amigos, bebendo uma boa cerveja e comida magnifica.

E quando você começa a derramar cerveja na mesa é hora de ir embora, porque essas cervejas belgas são bem alcóolicas e passar o dia bebendo lhe deixa bem pra lá de Bagdá como dizem, além de não poder perder o último trem às 23:00 pra Bruxelas.

Saí de Bruges com a vontade de ficar mais outro dia, ainda tinha muito mais a ser explorado, mas voltarei à Bélgica novamente, é um local para ser apreciado mais dias e voltar mais vezes.



De Halve Maan

http://www.halvemaan.be/

Huisbrouwerij De Halve Maan Walplein 26 B - 8000 Bruges

Consulte os horários dos tours e funcionamento no site

De Garre

http://www.degarre.be/

De Garre 1 8000 Brugge

domingo a quinta: 12 à 0h

sexta: 12h à 1h

sábado: 11h à 1h

Cambrinus

http://www.cambrinus.eu/

Bierbrasserie Cambrinus

Philipstockstraat 19, 8000 Brugge

Dias de semana: 11h às 23h

Fins de semana: 11h atéééé tarde.





































Anne Carolinne Carvalho Galdino