Bélgica o santuário cervejeiro PARTE I

E aí pessoal??? Passei alguns dias sem postagens devido a falta de tempo da trip cervejeira, mas vamos falar hoje sobre a viagem a Bélgica, o meu paraíso.



A Bélgica é muito conhecida pelas cervejas de abadia, ou trapistas, ou digamos cervejas feitas por monges da Ordem trapista.



Abrindo um parêntese para explicar, o termo trapista vem da Ordem Trapista ou para os mais puristas, Monges da Ordem dos Cistercienses Reformados de Estrita Observância. São monges que possuem o voto de pobreza, castidade e obediência e que se origina do mosteiro Nôtre-Dame de la Trappe, que foi o primeiro mosteiro dessa ordem religiosa.



Em um breve histórico os monges começaram a fazer cerveja para alimentar a população pobre, uma vez que a bebida é feita de cereais, e até hoje alguns mosteiros fazem cerveja e vendem para ser uma fonte de renda para o próprio mosteiro, cervejaria e para caridade já que é regra da Ordem religiosa. Existe atualmente 6 cervejarias trapistas na Bélgica, 2 na Holanda, 1 na Áustria e 1 nos Estados Unidos.



Mas a Bélgica também é conhecida como o paraíso das cervejas Lambics, cervejas de fermentação espontânea, com acidez, aromas peculiares de estábulo, couro molhado - eita Anne então deve ser horrível, mas não são cervejas ruins, há toda uma preocupação para fazer essas cervejas, demoram de 12 a 18 meses maturando, mas não é um estilo que agrade a todos, muitas delas são maturada a com frutas também, com a evolução do paladar nas degustações de cervejas artesanais você possa apreciá-la melhor.



Mas para a Bélgica eu selecionei 3 cervejarias para visitação, a primeira delas desescrita nesse post, em Bruxelas, a Cantillon, cervejaria especializada em Lambic, a visitação custa € 7, sete euros, com degustação ao final de duas cervejas à sua escolha de acordo com disponibilidade.



Na visitação você acha estranho encontrar teias de aranhas, mas elas estão lá para evitar que os insetos atrapalhem os processos cervejeiros da cervejaria, pois a fermentação é aberta o que atrai muitos insetos, além disso todo o ambiente em que está a cervejaria é que contribui para que suas cervejas sejam únicas no mundo.

Além de passarem alguns meses maturando em barris, as cervejas depois de engarrafadas ainda passam por alguns anos de refermentação e maturação nas garrafas, o que deixa algumas cervejas semelhantes a champanhes ou alguns vinhos. Vi algumas cervejas engarrafada com data de fábrica de 2013.

E a melhor parte é no final da visitação quando você vai experimentar algumas cervejas da fábrica, e realmente são cervejas singulares, únicas.



A cerveja acima foi uma escolha nossa, cerveja maturada com uvas Merlot, indescritível sabor, como se fosse uma união de vinho e cerveja com aromas de frutas negras, e uma leve acidez proveniente da fermentação espontânea, além de ser uma cerveja que você só irá provar na própria Cervejaria pois eles não comercializam alguns rótulos para restaurantes e empórios. Na lojinha você pode comprar algumas garrafas de cerveja e outros souvenirs.

A Bélgica é sem dúvida o lugar dos cervejeiros fanáticos e a visita a essa cervejaria é parada obrigatória. Nos próximos posts continuarei a narrar a saga cervejeira.





Brasserie Cantillon

Valor individual da visita: 7 euros

Aberta a partir das 10:00 até às 17:00 nas segundas, terças, quintas, sextas e sábados.

Nas quartas e domingos o último horário é 16:00.

A visita tem duração de 45 min.



Endereço: rue Gheude 56

1070 Brussels (Anderlecht)

tel 02 520 28 91

museum@cantillon.be



Anne Carolinne Carvalho Galdino