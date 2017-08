Beer Sommelier: Beba menos beba melhor

Queridos leitores trago a vocês hoje uma das profissões para quem quer seguir na área de cervejas, o Sommelier de Cerveja.

Com o mercado brasileiro de cerveja em alta diversas profissões no ramo vem sendo procuradas, com disponibilização de inúmeros cursos no Brasil, e o Sommelier de Cerveja vem se tornando promissora já que o público das cervejas artesanais vem crescendo no país.



A atuação do Sommelier de Cerveja está presente desde a cervejaria até bares e restaurantes, e em cada local desse o sommelier deve entender um pouco sobre as etapas de produção de cerveja .Um bom sommelier deve estar apto a reconhecer características específicas de cada estilo de cerveja, saber dar recomendações sobre harmonização e serviço e ter conhecimento para dar orientações e outras sugestões ao cliente no momento da compra ou consumo.



Então vamos entender como se dá a atuação de um Beer Sommelier.







CERVEJARIA

Para aqueles que pensam que ser Beer Sommelier é tarefa fácil está enganado, degustar cervejas diferentes o dia todo é apenas o topo do trabalho do especialista em cerveja.Nas cervejarias, o sommelier atua junto do mestre cervejeiro, fazendo testes sensoriais e pesquisas sobre diferentes receitas de cerveja para descobrir aquela que funciona melhor com o consumidor, bem como saber se houve alteração da cerveja em todo o processo de produção da cerveja, detectar se tem off-flavour na cerveja, ou seja, se há aromas e sabores indesejados na cerveja.Além de testes de qualidade da cerveja, o sommelier ainda trabalha com o setor comercial, treinando a equipe de vendas e instruindo esses profissionais em relação aos tipos de cerveja e com que bares cada uma delas combina melhor.O especialista em cerveja deve saber também qual o público que se destina a cerveja e que tipo de bares e restaurantes esse público frequenta.



IMPORTADORA

O trabalho em importadoras, é o sommelier quem irá decidir quais cervejas serão importadas para o paladar brasileiro experimentar, chamados também de Beer Hunters, caçadores de cerveja. Nesse profissão, você vai precisar viajar muito e experimentar diferentes tipos de cerveja, mas é claro que isso não é o bastante.É necessário também um conhecimento sobre o paladar brasileiro, suas preferências e tendências, a fim de que as cervejas trazidas tenham sucesso no público das cervejas especiais no país.



DISTRIBUIDORA

O Sommelier nas distribuidoras deve conhecer muito bem os seus clientes para saber dizer em quais bares e restaurantes o seu produto vai vender mais. Conhecendo os gostos do público que frequenta determinados bares e restaurantes, você irá poder determinar para quais deles as cervejas dos seus clientes devem ser direcionadas.



BARES E RESTAURANTES

O Sommelier não se restringe a apenas bares e restaurantes, mas também em hotéis, navios, empórios ou qualquer lugar que trabalhe com a venda de cerveja.Nessa profissão, o sommelier está envolvido em controlar os estoques de cerveja, fazer novos pedidos em relação ao gosto do cliente e, também, atender os clientes, instruindo-os sobre o sabor de cada opção na carta de bebidas, explicando a eles quais combinam melhor para acompanhar e harmonizar com o prato que pediram.



CONSULTORIA

O local que não consegue manter um Sommelier exclusivo pode contratá-lo pelo serviço de consultoria que pode durar um ou dois meses.Nesse período, o profissional busca compreender a clientela e montar a carta de bebidas do estabelecimento, assim como instruir os garçons para saberem oferecer a cerveja certa e de forma correta aos seus consumidores.



QUAL O SALÁRIO DO SOMMELIER DE CERVEJA?

Dependendo do cargo e operação no qual está o Sommelier de Cerveja, pode começar com R$ 2.500,00 até R$ 5.000,00.







E no Brasil, a primeira pessoa a se tornar Sommelier de Cerveja foi uma mulher, Kathia Zanatta, atualmente professora do Instituto da Cerveja que fica em São Paulo e também mestre-cervejeira pela Siebel Institute (USA) e Doemens Academy (Alemanha).







ONDE FAZER O CURSO?

Por muito tempo esses cursos se concentravam mais na região Sul e Sudeste, porém a partir desse ano temos cursos no Nordeste segue a lista de cursos que serão disponibilizados no segundo semestre de 2017, pra você que se interessou sobre a profissão:







TERESINA-PI

SÃO LUIZ-MA

Curso realizado pela Science of Beer na loja Mestre-Cervejeiro.com em São Luiz

1º Final de semana - 19 e 20 de agosto de 2017

2º Final de semana - 23 e 24 de setembro de 2017

3º Final de semana - 28 e 29 de outubro de 2017

4º Final de semana - 25 e 26 de novembro de 2017

Informações: info@scienceofbeer.com.br















Anne Carolinne Carvalho Galdino