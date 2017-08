E você sabe o que é cerveja artesanal?





Brasil vive hoje uma revolução cervejeira, mesmo ainda um pouco inibida, já encontram-se em supermercados cervejas especiais, diferentes das tradicionais cervejas que o povo brasileiro sempre foi acostumado a beber, aquelas famosas cervejas de milho.





Mas qual a diferença de cerveja artesanal/especial das cervejas Mainstreaming, ou seja, de massa?

O que posso falar primeiramente é que o processo de maturação de uma cerveja artesanal/especial é bem mais demorado que uma cerveja comum. Por exemplo, uma cerveja do tipo Lager ( veremos em outros posts o que é Lager) por ter a fermentação em baixa temperatura sua fermentação é um pouco demorada bem como a maturação. Já para uma cerveja comum, utilizam-se processos e adjuntos químicos para acelerar esse processo e conservação. Uma cerveja comum chega às prateleiras com apenas 8 dias, enquanto uma artesanal passa aí uns 30 a 40 dias até chegar o consumidor. O conservador natural das cervejas artesanais é o lúpulo que é utilizado em maior escala do que nas cervejas de massa.

Outro ponto que podemos colocar é a utilização dos insumos, as cervejas de massa para baratear a produção utilizam cereais não maltados tais como milho e arroz. Segundo a legislação brasileira é permitido o uso de 45% de cereais não maltados, porém tem-se visto estudos no país apontando que muitas cervejas comum ultrapassam esse limite. No entanto as cervejas artesanais utilizam muitas vezes 100% malte de cevada, mas também são utilizados malte de trigo, aveia, e pouco cereal não maltado, muitas vezes não ultrapassa 2% da quantidade de malte utilizado.

Você que bebe uma cerveja comum bem gelada não sente aroma ou sabor da cerveja, é como se tivesse bebendo uma água gelada. A cerveja artesanal além das características acima mencionadas, elas possuem uma variação de aromas e sabores que não encontraria numa cerveja comum. Cervejas com aromas de maracujá, sabores de chocolate, cervejas com frutas que agradam muito o paladar feminino, cervejas com mais amargor, cervejas que lembram vinhos, cervejas maturadas em barris de whisky, rum, enfim, na cerveja artesanal você pode encontrar sensações que a cerveja comum não vai lhe proporcionar. As cervejas artesanais não precisam estar extremamente geladas como as cervejas comuns, devem ser servidas a uma temperatura de no mínimo 5°C, para que possa sentir os aromas e sabor da cerveja, cerveja extremamente gelada acaba anestesiando as papilas gustativas o que interfere na apreciação da bebida.

Ficaram interessados em provar uma cerveja artesanal? A dica para quem ainda nunca provou uma é começar pelas cervejas de trigo(Weissbier) ou Witbier, por terem aroma frutados e um sabor levemente doce é a ponte para sair das cervejas comuns e ir para cervejas especiais.

Em Teresina você já pode encontrar em diversos restaurantes, postos de conveniência, supermercados, bem como em Empórios.

No litoral piauiense e em outras cidades do Piauí também você pode encontrar em restaurantes, e postos de conveniências.









